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Шоу-бизнес
"Я его использовала": Гагарина сделала признание об использовании волшебной таблетки для похудения

"Я его использовала": Гагарина сделала признание об использовании волшебной таблетки для похудения

Гагарина смогла скинуть 40 килограммов и больше не толстела.
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Российская певица Полина Гагарина сегодня стройна и подтянута, но так было не всегда. Первые проблемы с весом Гагарина ощутила еще в детстве. Мама и бабушка строили карьеру в хореографии и также мечтали отдать ее в танцы. Но в балетную школу ее не приняли из-за лишнего веса. Тогда родные решили пойти по пути меньшего сопротивления и отдали ее в музыкальную школу.

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 Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

Впервые о Полине Гагариной заговорил народ, когда ей было 16 лет. Во втором сезоне шоу "Фабрика звезд" в 2003 году перед зрителями предстала кругленькая скромница с аппетитными формами. После родов Гагарина растолстела еще больше и стала весить аж 88 килограммов. Сегодня в это трудно поверить.

Многие обвиняют Гагарину в неестественной худобе. Фанаты не верят, что певица сама похудела на 40 килограммов и годами удерживает вес лишь благодаря силе воли.

Некоторые уверены, что Полина Гагарина прибегала не к совсем честным и здоровым методам похудения и "подсела" на какие-то препараты для диабетиков. Певица не стала терпеть таких обвинений и ответила злопыхателям.

"Я бы никогда этого не сделала и никому не советую... Знаю, как хочется найти волшебную таблетку для похудения, чтобы это произошло быстро и резко… Но, к сожалению, такой нет", – отметила Гагарина.

Певица заверила, что никогда не пьет таблетки без назначения врачей, и уж тем более в целях похудения.

Полина Гагарина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 5 апреля 2023, 17:20 Источник: соцсети • Требует проверки
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