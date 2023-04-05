"Дочь родилась": прильнувшая к Бероеву Алферова предъявила маленькое чудо

Супруга Егора Бероева рассказала о счастливом дне в своей жизни.

Почти 20 лет назад актеры Ксения Алферова и Егор Бероев связали свои жизни. Их брак считается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе, а многочисленные поклонники постоянно спрашивают их о секрете семейного счастья. Прильнувшая к актеру Ксения любит позировать с мужем на красных дорожках.

В союзе Алферовой и Бероева появилась всего одна дочь. Девочку назвали Евдокией и ей на днях исполнилось 16 лет. В честь радостного семейного события Ксения поделилась постом в социальных сетях. Жена Егора Бероев поделилась отрывков произведения "На Русь".

"С добрым утром! У меня оно особенно доброе! У меня 16 лет назад дочь родилась", — рассказала Алферова.

А вот в другой социальной сети жена Берова рассказала о не менее значимом событии в своей жизни. Совсем скоро православные отметят Пасху. По словам Ксении, это один из самых светлых и радостных праздников. В честь скоро события Алферова предъявила маленькое чудо.

"Эти Посиделки — не о религиозности, а о чуде. Расскажу о традициях наших, как готовились раньше к этому празднику, как его встречали и какие чудеса в душах и жизни людей происходили", — написала жена Егора Бероева.