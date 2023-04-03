"Хватит!": Еле стоящую на ногах распухшую МакSим погнали со сцены разъяренные фанаты

МакSим дала очередное провальное выступление, на этот раз в Твери.

Что-то страшное творится с исполнительницей хита "Знаешь ли ты" в последнее время. Не так давно скандалом обернулся ее концерт в Сочи, где певица выглядела болезненно, не попадала в ноты, а спустя, по словам зрителей, 15 минут концерта удалилась со сцены. Уже после звезда объяснила поклонникам, что плохо себя чувствовала, но не хотела их подводить. На прошедшем концерте в Твери МакSим в очередной раз отличилась и расстроила публику.

В Сеть слили видео, на котором артистка запечатлена в не лучшем своем виде. В комментариях народ отмечает, что она выглядела как в прошлый раз – распухшей, болезненной, а также еле стояла на ногах. До и после ее выступления в Твери фан-клуб забил тревогу и запустил флешмоб. Разъяренные из-за самочувствия звезды поклонники погнали любимицу со сцены и, как пишет телеканал "360", призвали остановить тур, чтобы дать ей отдохнуть и восстановиться.

"Хватит убивать артиста!", – свирепствуют фанаты МакSим.

Стоит отметить, что она никак не реагировала на такую заботу со стороны публики. А вот ее директор, как пишет ОСН, обвинил поклонников в оскорблении певицы. В соцсетях он отметил, что она сама в праве решать, когда ей выступать, а когда отменять мероприятие. И, как сообщает Пятый канал, Павел Назаров акцентировал внимание на том, что звезда МакSим на сцену ради своего зрителя, и плохое самочувствие не может этому помешать.