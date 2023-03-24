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Пятница 24 марта

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"Почему организаторы с ней работают?": Соседов о сорвавшей концерт МакSим

"Почему организаторы с ней работают?": Соседов о сорвавшей концерт МакSим
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Журналист озвучил интересную мысль о МакSим.

На днях МакSим собрала поклонников на концерт в Сочи, но, спев несколько песен, покинула сцену. Самочувствие певицы ухудшилось, и она не смогла продолжить выступление. На место приехали медики. Директор артистки объяснил, что сил ее лишил плотный график.

Но некоторые в это не поверили. Злопыхатели в Сети стали писать, что МакSим вышла на сцену якобы нетрезвой. Некоторые вспомнили об алкогольной зависимости, которую артистка поборола относительно недавно. А еще есть информация, что певица срывает концерты не впервые.

Любопытную мысль по этому поводу озвучил музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с ведущим ютуб-шоу "На Днях" Евгением Елисеевым. "Если она срывает концерты, тогда почему организаторы с ней работают? А если они с ней работают, значит, они всем довольны. Значит, они не внакладе. Я не думаю, что там работают наивные люди", – высказался журналист.

МакSим извинилась перед поклонниками и пообещала вернуть деньги за сорванный концерт. Преданные фанаты, кстати, поддержали певицу. Как и Дана Борисова. Телеведущая также высказала свое мнение о провальном концерте артистки. Слова телезвезды ранее приводили "Дни.ру".

24 марта 2023, 17:40
Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
YouTube / шоу "На Днях"✓ Надежный источник

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Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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