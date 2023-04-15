"Так и не написал": Гагарина заявила о причинах волнующего многих расставания

Полина Гагарина раскрыла секрет, который многим не давал покоя.



Первый канал демонстрирует уже 11-й сезон музыкального шоу "Голос". Рейтинги телепередачи зашкаливают, а зрители никак не могут оторвать свой взор от экранов, на которых они, помимо начинающих исполнителей, видят Полину Гагарину, Басту и Владимира Преснякова.

Однако есть вопрос, который многим поклонникам шоу не дает спать спокойно: почему многие певцы бесследно пропадают после окончания сезона? Точку в этом вопросе поставила Полина Гагарина.

Оказывается, причина заключается в том, что многие из исполнителей так и не обзаводятся той самой песней, которая помогла бы им запасть слушателям в душу. Без фирменного хита многие так и остаются одним из участником шоу "Голос". Произошло так в какой-то момент и с Полиной Гагариной.

"Максим Александрович так и не написал мне той самой песни, по которой произошла бы моя идентификация как артиста", – Гагарина заявила о причинах волнующего многих расставания конкурсантов с проектом.

Напомним, что этап слепых прослушиваний на шоу "Голос" уже завершен. Теперь наставникам, в том числе и Полине Гагариной, необходимо будет сформировать из участников пары, которые и начнут борьбу за главный приз.





