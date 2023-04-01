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Суббота 1 апреля

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Стало известно о будущем МакSим после срыва концерта: С холодным расчетом

Стало известно о будущем МакSим после срыва концерта: С холодным расчетом
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МакSим получила предостерегающий совет.

Певица МакSим заставила как журналистов, так и обычных пользователей Сети заговорить о себе. На своем последнем концерте певица странно себя вела, шаталась и не попадала в ноты. Закончилось же выступление тем, что она отдала свой микрофон и просто ушла со сцены...

Общественность тогда разделилась на два лагеря. Представители первого настаивали на том, что поступок МакSим показал ее неуважение к гостям мероприятия, поэтому артистка и ее представители должны как можно скорее вернуть деньги расстроенным слушателям. Вторые же говорили о том что артистка в погоне за заработком совершенно не бережет себя, что опасно учитывая случившуюся с ней тяжелую болезнь.

Но теперь стало известно о будущем МакSим после срыва концерта. Нумеролог Ольга Фисенко эксклюзивно для портала Дни.ру рассказала о том, каким же станет 2023 г. для Марины Абросимовой.

Ольга Фисенко. Фото: личный архив
Ольга Фисенко. Фото: личный архив
Оказывается, текущий год для Марины будет наполнен большим количеством поездок, а значительную часть года находиться артистка будет на расстоянии от дома. Иными словами, случится прорыв в профессиональной реализации и разъезды будут вызваны концертами.

Кроме того, остро будет стоять тема трансформации и изменений. Они могут затронуть как состояние здоровья певицы, так и ее личную жизнь.

"Отнестись максимально с холодным расчетом, и не делать вид, что этих проблем нет", – дала МакSим экспертный совет нумеролог.

В целом, подчеркнула специалист, 2023-й год пройдет у певицы Максим под эгидой новых творческих идей и новых возможностей.


1 апреля 2023, 22:16
МакSим. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Почерневшая с головы до пят MакSим найдена после исчезновения и отмены концерта

Сергей Лазарев. Фото: &quot;Абилимпикс&quot;
Диана Гурцкая. Фото: &quot;Абилимпикс&quot;
Юлианна Караулова. Фото: &quot;Абилимпикс&quot;
МакSим. Фото: &quot;Абилимпикс&quot;

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