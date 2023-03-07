Сепсис не остановить: ткани конечностей Костомарова продолжают отмирать

Костомарова ждет очередная ампутация?

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров уже два месяца находится в больнице Коммунарки, где врачи борются за его жизнь. Спортсмену сделали уже две операции по ампутации стоп и нескольких пальцев рук, и на этом испытания не кончаются.

Костомарова вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ, но ему продолжают давать много обезболивающих и успокоительных. 46-летний фигурист находится в стабильном состоянии, но врачи не исключают еще одну ампутацию, ведь ткани рук Костомарова продолжают отмирать.

У Костомарова проявляется множество осложнений течения болезни и ее лечения, что не удивительно, ведь его состояние было пограничным. Напомним, олимпийский чемпион попал в больницу после новогодних праздников с тяжелой пневмонией.

Костомаров уже перенес микроинсульт, отит, а также менингит. Сепсис пока невозможно полностью остановить, из-за этого есть риск дальнейшего отмирания тканей. Недавно стало известно, что левая кисть у фигуриста синеет и теряет чувствительность.

Сегодня СМИ сообщили, что Роман Костомаров пребывает в полубессознательном состоянии. Он реагирует разве что на просьбы моргнуть и открыть рот.

Жена Романа Костомарова Оксана Домнина день и ночь дежурит у койки больного мужа. Что предстоит супруге фигуриста-инвалида в будущем, поклонники представляют с ужасом.