"Что подумают люди?": у прошедшей новый этап Заворотнюк выпал глаз

Семья Анастасии Заворотнюк делится новостями.

51-летняя актриса и звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк проходит непростой этап в жизни. Несколько лет назад у женщины диагностировали рак мозга. Она не появляется на публике, не общается с прессой и всячески оберегает информацию о своем здоровье.

Ради поддержки мамы из США в Москву переехала старшая дочь Заворотнюк Анна. Долгое время она проводила время с мамой, поддерживая ее во время лечения и восстановления. Однако, в прошлом году девушка вышла замуж и вместе с супругом уехала в Дубай. Поклонникам дочь Анастасии Заворотнюк дала обещание жить на два города, не забывая о маме.

В социальных сетях Анна делится подробностями жизни в арабской стране. Так, стало известно, что девушка успела попасть на крупнейшую выставку современного искусства буквально в последний день. Среди экспонатов зрители больше всего заполмнили необычное зеркало. Кажется, будто у наследницы Анастасии Заворотнюк выпал глаз. На самом деле, эта иллюзия сделана современными технологиями.

Анна рассказала, что после этой выставки у нее поменялось отношение к современному искусству. У прошедшей новый этап взросления Заворотнюк появилась любовь к этому направлению. А поклонникам она предложила самим найти смысл в одном из экспонатов.

"Что подумают люди? Что для вас значит эта скульптура? Интересно почитать", – поинтересовалась дочь Анастасии Заворотнюк.