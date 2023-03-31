Не смог восстановиться: Врачи склонились над искромсанным Авраамом Руссо

Российский певец Авраам Руссо оказался в московской больнице после сложной операции по шунтированию вены, которое ему сделали год назад. Судя по всему, артист не смог восстановиться до конца и вести привычный беззаботный образ жизни, и теперь ему требуется постоянное наблюденеи.
В клинике авраама Руссо обследуют опытные врачи. Год назад певцу срочно потребовалось восстановление нормальной циркуляции крови, которое, судя по всему, было нарушено. Именно поэтому ему провели срочную операцию. Сложно представить, что пришлось перенести искромсанному хирургами артисту. Хирурги склонились над Руссо и соединяли две вены в обход заблокированного участка.
По словам Авраама Руссо, операция была настолько сложной, что никто не хотел за нее браться, ведь никаких гарантий не было. Артист мог умереть.
Врачи считали, что операция была сделана неудачно, но артист продолжает лечиться и восстанавливаться. Он соблюдал рекомендации, в результате чего воспаление прошло, а вена стала функционировать нормально. Сейчас Авраам Руссо чувствует себя намного лучше и признает, что врачи совершили настоящее чудо.
"Как говорится: делай все возможное, чтобы Господь сделал невозможное", – отметил певец.
Напомним, в 2006 году Авраам Руссо пережил покушение, последствия которого аукаются ему до сих пор.