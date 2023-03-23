"В больницу": Сорвавшая концерт из-за проблем со здоровьем МакSим оказалась на грани смерти

Над жизнью вернувшейся с того света МакSим снова нависла угроза.

В 2021-м году вся страна молилась за выздоровление исполнительницы хита "Знаешь ли ты". Певица оказалась в шаге от смерти, впав в кому и дважды пережив остановку сердца. К счастью, она сумела выкарабкаться. Теперь поклонники МакSим вновь бьют тревогу – из-за ее выступления в Сочи.

Артистка пробыла на сцене около 15 минут. Как рассказали зрители, выглядела и вела себя она странно: не попадала в ноты, была не в духе, охрипла и в конце концов ушла за кулисы. На место проведения концерта вызвали скорую помощь. А представители певицы позже рассказали, что у нее были проблемы со здоровьем, из-за которы она, собственно, и сорвала собственный концерт.

Таролог и биоэнергет Аллайя Русалина в разговоре с журналистами рассказала, что на состояние МакSим мог повлиять пережитый стресс, связанный с мужчиной. После следующих слов таролога о здоровье певицы стоит начать переживать. Карты показали ей картинку, на которой она снова оказалась на грани смерти.

"Это происходит из-за вышеупомянутого стресса и больших физических нагрузок. Все это в конечном итоге может привести даже к угрозе ее жизни", – сказала биоэнергет.

Она предупредила звезду о том, что пора позаботиться о себе, иначе последствия будут серьезными.

"Она вновь может загреметь в больницу и будет долго выкарабкиваться", – раскрыла будущее МакSим Аллайя Русалина.