Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Мозг быстро отмирает": Найденную в снегу без признаков жизни Волочкову отправили в больницу"Мозг быстро отмирает": Найденную в снегу без признаков жизни Волочкову отправили в больницу "Молю бога каждый день": Брухунова отказалась от ребенка после разрыва с Петросяном"Молю бога каждый день": Брухунова отказалась от ребенка после разрыва с Петросяном "Срыв": жена еле живого Костомарова подала сигнал"Срыв": жена еле живого Костомарова подала сигнал Срочно покинувшая Россию звезда "Уральских пельменей" назвала причину бегства в ДубайСрочно покинувшая Россию звезда "Уральских пельменей" назвала причину бегства в Дубай

Лента новостей

Понедельник 20 марта

11:00"Меня не устраивает": Жена сбежала с детьми от ухлестывающего за Волочковой Джигурды 10:40Как платить меньше за услуги ЖКХ: объяснил эксперт 10:20"Не понимала, где находится": Новые подробности состояния МакSим после срыва концерта 10:20Отдавший самое ценное Киркоров показал дорогого ему человека: Вечный сердцеед 10:00"Ценю и уважаю": Пережившая потерю Семенович призналась в появлении новой любви 09:40Так уже пятый год: на Новодевичьем кладбище поражены поведением вдовы и состоянием могилы Этуша 09:20Ухудшение финансового положения оживило рынок недвижимости в Москве 08:50"В бедную семью": Удравшая из России с вещами Бородина сдала детей 08:20Рецепт классической королевской ватрушки от Юлии Ковальчук 08:00"Порочный круг": как недосып влияет на качество жизни 06:10Белые танцующие собаки стали новым хитом в Сети 04:23Шок: на видео попала любовь лисицы и человека 02:42Зачем люди причиняют боль во время секса 00:13Божья Матерь "Споручница грешных": какой праздник отмечается 20 марта 22:16Ограбление века: муравей стащил из ювелирки огромный бриллиант 20:21Рецепт сладкой и безвредной запеканки от Михалковой 20:00"Не моя проблема": оказавшуюся в больнице Клаву Коку погнали в шею 18:00"Ужасно": врач заявила о серьезных последствиях громкого инцидента с певицей МакSим 17:46Обнаглевшей Бабкиной публично врезали за наглость: Улетела 17:06"На исходе": певица Слава призналась в неизлечимой болезни 16:40"На весь поселок": Джиган рассказал о причинах расставания с Самойловой 15:23"Ситуация безвыходная": тело лишившейся ноги Высоцкой найдено зажатым между стволов 14:50Потрясение: Проскурякова довела Николаева на глазах у многотысячной публики 14:07Схватившая детей беременная жена Прилучного сбежала в другой город: Это неизбежно 13:15Объявлены причины срыва концерта МакSим: Деньги решают все 12:01"Еще секунда – и конец": брошенную женихом Штурм унесло в море 10:55Животик виден издалека: 54-летняя Татьяна Буланова ждет ребенка? 08:50Женитьба спустя 26 лет отношений и собаки вместо детей: загадочная личная жизнь Леонтьева 08:30Как избавиться от неприятных запахов в квартире? Советы эксперта 08:10Вдвоем на острове: Лучшие направления для романтического путешествия 06:08"Сожрали, е-мое!": нападение кровожадных оленей на рыбака сняли на видео 04:16Художник за час: что даст (а что нет) мастер-класс по рисованию 02:07Почему нос не дышит после ринопластики 00:03Константинов день: что нельзя делать в праздник 19 марта 22:37Счастливое число. Как его найти и правильно использовать? 20:15Расцветаем весной: составляем женственные образы 17:58"Подсматриваю": смирившаяся с разводом Королева показала развлечения голозадого Тарзана с новой женщиной 17:35Тест: отгадайте фильм с Нонной Мордюковой по кадру 17:11Перекошенная и с одним глазом: известная певица показала страшные кадры с изменившейся Пугачевой 16:41Большое горе: стало известно о ликвидации Софии Ротару 16:13"Так мощно и так глубоко": жена Газманова нашла любовника 15:21"Мне не давали": брошенный Пресняков назвал причину развода 14:41"Ничего такого": опустившаяся Семенович прильнула к ширинке шоумена на глазах у толпы 14:16Исполнили его волю: Романа Костомарова отключили от аппарата и обмыли тело 13:31"Пожалуйста, помогите мне": сын зека Ефремова признался в тяжелой болезни 13:03"Боже!": излияния Смольянинова* довели до экстаза сморщенную разведенку Лазареву* 11:55"Муж пашет, а жена пляшет": сияющая Пугачева вышла в свет с новым мускулистым красавцем 11:18Слетевшая с катушек Бледанс вцепилась когтями в силиконовую девицу: Как можно быть такой тварью? 10:50"Сидящим наверху людям показывали": как и чем на самом деле зарабатывала Вайкуле в СССР 08:08С чистого листа: Кабаева и другие сменившие религию звезды российского шоу-бизнеса
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Не понимала, где находится": Новые подробности состояния МакSим после срыва концерта

"Не понимала, где находится": Новые подробности состояния МакSим после срыва концерта
257

У МакSим началась паническая атака.

Со вчерашнего дня все только и обсуждают провальный концерт знаменитой певицы. Поклонники собрались послушать хиты артистки на площадке "Роза холл", однако вместо качественного шоу увидели еле стоящую на ногах звезду, с трудом выговаривающую слова. А после пятой песни МакSим вообще ушла со сцены.

В конце концов Марине Максимовой (настоящее имя – Прим.Ред) вызвали скорую помощь, а собравшиеся посмотреть на кумира фанаты стали гадать, что же произошло. Представители певицы позже сообщили, что ей действительно нездоровилось, но она не хотела подводить публику. А после сама артистка вышла на связь, чтобы извиниться за ситуацию.

После срыва концерта в Сеть слили новые подробности состояния МакSим, но уже во время съемок шоу "Голос.Дети". Присутствовавший там источник, пожелавший остаться анонимом, рассказал, что поведение певицы якобы вызывало беспокойство уже тогда.

"Человек вообще не понимал, где находится, говорила невпопад, приходилось перезаписывать, путала детей, несла какую-то чушь", – сообщается в одном из телеграм-каналов.

Источник добавил, что во время записи программы у артистки даже началась паническая атака, из-за которой ей якобы вызывали скорую помощь. Стоит отметить, что это всего лишь слухи без подтверждений. А большая часть поклонников к сорванному концерту все же отнеслась с пониманием, вспомнив, как врачи буквально вытащили звезду с того света. Может быть, МакSим еще не успела восстановиться.

20 марта 2023, 10:20
МакSим. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com
Экспресс газета✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Почерневшая с головы до пят MакSим найдена после исчезновения и отмены концерта

Сергей Лазарев. Фото: &quot;Абилимпикс&quot;
Диана Гурцкая. Фото: &quot;Абилимпикс&quot;
Юлианна Караулова. Фото: &quot;Абилимпикс&quot;
МакSим. Фото: &quot;Абилимпикс&quot;

По теме

"Ужасно": врач заявила о серьезных последствиях громкого инцидента с певицей МакSим
Марина Сергеевна Максимова (МакSим)

Марина Сергеевна Максимова (МакSим) певица

"Меня не устраивает": Жена сбежала с детьми от ухлестывающего за Волочковой Джигурды

"Меня не устраивает": Жена сбежала с детьми от ухлестывающего за Волочковой Джигурды
Марина Анисина не осталась с Никитой Джигурдой в Москве.

Отдавший самое ценное Киркоров показал дорогого ему человека: Вечный сердцеед

Отдавший самое ценное Киркоров показал дорогого ему человека: Вечный сердцеед
Филипп Киркоров поделился самым важным.

"Ценю и уважаю": Пережившая потерю Семенович призналась в появлении новой любви

"Ценю и уважаю": Пережившая потерю Семенович призналась в появлении новой любви
Анна Семенович рассказала о новом опыте.

Так уже пятый год: на Новодевичьем кладбище поражены поведением вдовы и состоянием могилы Этуша

Так уже пятый год: на Новодевичьем кладбище поражены поведением вдовы и состоянием могилы Этуша
Как выглядит захоронение легендарного актера театра и кино.

"В бедную семью": Удравшая из России с вещами Бородина сдала детей

"В бедную семью": Удравшая из России с вещами Бородина сдала детей
Где находятся дочери Ксении Бородиной?

Выбор читателей

18/03СбтБольшое горе: стало известно о ликвидации Софии Ротару 19/03ВскЖенитьба спустя 26 лет отношений и собаки вместо детей: загадочная личная жизнь Леонтьева 18/03Сбт"Подсматриваю": смирившаяся с разводом Королева показала развлечения голозадого Тарзана с новой женщиной 18/03Сбт"Мне не давали": брошенный Пресняков назвал причину развода 18/03СбтПерекошенная и с одним глазом: известная певица показала страшные кадры с изменившейся Пугачевой 19/03ВскЖивотик виден издалека: 54-летняя Татьяна Буланова ждет ребенка?