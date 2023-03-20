"Не понимала, где находится": Новые подробности состояния МакSим после срыва концерта

У МакSим началась паническая атака.

Со вчерашнего дня все только и обсуждают провальный концерт знаменитой певицы. Поклонники собрались послушать хиты артистки на площадке "Роза холл", однако вместо качественного шоу увидели еле стоящую на ногах звезду, с трудом выговаривающую слова. А после пятой песни МакSим вообще ушла со сцены.

В конце концов Марине Максимовой (настоящее имя – Прим.Ред) вызвали скорую помощь, а собравшиеся посмотреть на кумира фанаты стали гадать, что же произошло. Представители певицы позже сообщили, что ей действительно нездоровилось, но она не хотела подводить публику. А после сама артистка вышла на связь, чтобы извиниться за ситуацию.

После срыва концерта в Сеть слили новые подробности состояния МакSим, но уже во время съемок шоу "Голос.Дети". Присутствовавший там источник, пожелавший остаться анонимом, рассказал, что поведение певицы якобы вызывало беспокойство уже тогда.

"Человек вообще не понимал, где находится, говорила невпопад, приходилось перезаписывать, путала детей, несла какую-то чушь", – сообщается в одном из телеграм-каналов.

Источник добавил, что во время записи программы у артистки даже началась паническая атака, из-за которой ей якобы вызывали скорую помощь. Стоит отметить, что это всего лишь слухи без подтверждений. А большая часть поклонников к сорванному концерту все же отнеслась с пониманием, вспомнив, как врачи буквально вытащили звезду с того света. Может быть, МакSим еще не успела восстановиться.