"Ужасно": врач заявила о серьезных последствиях громкого инцидента с певицей МакSим

Одним из главных инфоповодов дня является инцидент, произошедший во время выступления певицы МакSим в Сочи на площадке "Роза холл". Сообщается, что певица почувствовала себя плохо: она едва держалась на ногах и с трудом произносила слова.
После пятой песни артистка и вовсе безвозвратно покинула сцену. Представители знаменитости сообщили, что Марине действительно стало плохо, однако она изо всех сил пыталась достойно завершить выступление.
Стоит отметит, что публика восприняла инцидент в штыки. Зрители посчитали, что произошедшее — плевок в душу всем, кто пришел насладиться программой.
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила о серьезных последствиях, которые могли наступить из-за того, что артистка пренебрегает своим здоровьем. "На видео она уже охрипшая. Звучит ужасно. Ни в коем случае нельзя было выступать в таком состоянии. Могло действительно дать давление… В таком состоянии физические нагрузки просто необходимо избегать. Последствия могли быть самыми негативными", — поделилась мнением специалист.
Врач также предположила, что у МакSим могло быть обычное ОРВИ. Об этом говорят хрипота в голосе, слабость и все остальные симптомы.