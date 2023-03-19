Объявлены причины срыва концерта МакSим: Деньги решают все

Не успел в памяти общественности улечься сорванный концерт Григория Лепса, когда музыкант сбежал из-под софитов, как произошло новое подобное событие. Певица МакSим также остановила свой концерт и покинула зрительный зал.
Очевидцы говорят, что голос артистки резко просел и она стала буквально хрипеть в микрофон. К этому добавилось и несколько странное, по мнению гостей поведение. Затем концерт и вовсе был остановлен.
PR-менеджер Марины Абросимовой ( Настоящее имя певицы МакSим – Прим. ред) пообщалась с журналистами и рассказала о том, что состояние ее подопечной резко ухудшилось. Головокружение, высокое давление и сильная слабость накатили в день концерта и привели к такому печальному результату.
Однако пользователи интернета несколько дней размышляли о том, почему же еще могло произойти подобное. И вот, ими были объявлены причины срыва концерта МакSим. Певица беременна, уверяют одни, пока другие твердят, что в погоне за длинным рублем Марина буквально загоняет себя, лишаясь отдыха.
"Деньги, деньги, денюжки, которые терять жалко", "Только выкарабкалась, и опять...Ну неужели деньги решают все? Не последний же кусок проедает", "Раз плохо – пусть лечится, а не лезет на сцену, и деньги пусть людям вернут", – обратились к МакSим пользователи.
Напомним, что в 2021 году артистка так замучила себя работой, что три месяца находилась на грани жизни и смерти. Организм женщины так ослаб, что МакSим еле удалось спасти.