Черным по белому мрамору: Надпись на могильной плите у Заворотнюк вызвала шок

Поклонники всполошились не на шутку.

Анастасия Заворотнюк уже несколько лет не появляется в поле видимости общественности. После публикации в прессе информации о том, что актриса борется с серьезное болезнью, семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" уберегает Настю от посторонних глаз.

На фоне этого внимание общественности устремилось к дочери артистки. В сентябре активно распространялся слух о том, что Заворотнюк стало хуже, якобы она находилась под круглосуточным наблюдением врачей.

При этом отъезд дочери актрисы Анны вызвал у публики вопросы. Наследница звезды улетела с мужем в Дубай.

Недавно Анна все же вернулась в Россию. Светские обозреватели допустили, что это может быть сделано с целью повидаться с мамой.

Перед отправлением в Москву Анна Заворотнюк посетила занимательную выставку в музее "Арт Дубай". Среди понравившихся дочке актрисы экспонатов был могильный камень из белого мрамора. На погребальной плите у Заворотнюк в социальной Сети была надпись, которая шокировала пользователей. "Что подумают люди?", — гласила арт-эпитафия.

Стоит отметить, что Анна сопроводила публикацию признанием. Оказывается, когда она начала вести микроблог, на нее свалился шквал критики от незнакомых людей. "Одна женщина почти каждый день, отвечала на мои сторис писала мне "ты страшная", "какая жирная", "какие синяки под глазами" и прочие гадкие вещи, касаемо моей внешности", — откровенно заявила Анна. Примечательно, что на данный момент пост, о котором идет речь, удален или скрыт.