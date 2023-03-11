Черным по белому мрамору: Надпись на могильной плите у Заворотнюк вызвала шок

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Он держался": объявлено о прощании с покинувшим мир Александром Масляковым "Люди плачут": названа дата прощания с Екатериной Стриженовой Скрывались ото всех: роман Киркорова с известным продюсером перестал быть секретом "А он в кого такой?": народ ахнул при виде 11-летнего сына Шпицы с аномалиями рук

Лента новостей

Суббота 11 марта

20:10"Мама умрет": Ребенка неизлечимо больной Тодоренко спасает психолог 19:30Утяшева не находит себе места из-за жуткой трагедии: Перещелкивает очень 18:30Николаев откровенно об интрижке с 82-летней Светличной: Любит симпатичных парней 17:50"Успехов ему": Кудрявцева стряхнула молодого мужа-бездельника со своей шеи 17:20"Не дай бог рядом с собой его иметь": опозорившаяся Королева высмеяла Тарзана после расставания 17:00"Пожизненное": стало известно о будущем психопата из Московского метро 16:50"Ужасно": Орбакайте осталась без копейки после бегства Пугачевой 16:30Черным по белому мрамору: Надпись на могильной плите у Заворотнюк вызвала шок 15:40Еле унесла ноги: жена Гуфа оказалась под капельницей после его дебоша 12:00"Полный отказ": над пережившим ампутацию Костомаровым нависла новая опасность 11:00Попутала берега: совершившую страшную ошибку хамку Долину закатали в асфальт 08:12Переезд в Израиль, смерть зависимой жены, долгожданный сын: непростая судьба актера Сафонова 06:17Жизнь в палатке, трое детей, отказ от еды: что стало со звездой сериала "Две судьбы" Кулаковым 04:39Феномен дня: россиянки массово продают полученные на 8 Марта подарки 02:08Средний срок ипотеки вырастет до 27 лет 00:01Родительская суббота: что важно успеть сделать 11 марта 22:00"Обалдеть можно": заявивший о разводе Маликов бросил семью ради сексуальной молодухи 21:41"Либо деньги, либо опыт": как инвестиции помогают разбогатеть 21:24"Молю бога каждый день": Брухунова отказалась от ребенка после разрыва с Петросяном 21:00"Приятный": прижатую к койке голую Цымбалюк-Романовскую взяли здоровым агрегатом до белой пены 20:30"ЕГЭ будет серьезно доработан": Вассерман обозначил изменения в экзаменах 20:00Понижает давление: полезный весенний напиток по совету диетолога 19:30"Навсегда": эмигрантка Барановская ломанулась из России ради лучшей жизни 18:50"Дети зубров твоих не хотят вымирать": животным Беловежской пущи угрожает человек 18:20"Стали насиловать": обделенная Хаматова подверглась атаке на чужбине 17:50Дефицит бензина АИ-95 зафиксирован на Дальнем Востоке 17:20Врач показал еле живого Костомарова: Придется ампутировать еще одну часть руки 16:50Удалить нельзя оставить: несет ли родинка опасность 16:20ТОП регионов России с наименьшим туристическим спросом в 2022 году 15:50"Примерка": Волочкова в свадебном платье объявила дату важного события 15:20Скандал Бони и Славы, кошмар с Зайцевым на торжестве: смотрите новый выпуск "На днях" 15:00"Обильное кровотечение": Родившая в прямом эфире в бассейне блогер оказалась на грани смерти 14:20Хирург назвал самую распространенную травму при падении 14:00Причиной пожара в квартире в центре Москвы названо курение 14:00Сепсис не остановить: перенесший ампутацию Костомаров может лишиться еще одной части тела 13:40"Быть свободной": Сбежавшая из дома Ковальчук прервала молчание после разрыва с Чумаковым 13:20В Москве подземную парковку затопило из-за прорвавшейся трубы 13:00На северо-западе Москвы автокран столкнулся с машиной такси 12:00Еще один сын: Женатый Малахов годами скрывал тайного ребенка от другой женщины 11:40"Решил к Айзе дернуть": Воссоединившийся с бывшей Гуф опозорил молодую жену на всю страну 11:17Умерла звезда фильма "Хладнокровное убийство" 10:40Тело изъели жуткие пятна: Разбитый раком 71-летний Розенбаум сильно сдал 10:20Топ-5 застройщиков занимают 89% рынка ТиНАО 10:00Что нужно знать при оформлении дарственной на квартиру 09:40"Есть к кому возвращаться домой": Стареющий Киркоров рассекретил новую любовь 09:20Апартаменты: мифы и факты 09:00"Я счастлив": молодой любовник Бабкиной выдал подробности романа 08:40Топовые операции к празднику 08:40Не накладной: Обвиненная в фальшивой беременности Орлова впервые показала живот 08:20"Идеальное время": какие овощи нужно посадить в марте
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Черным по белому мрамору: Надпись на могильной плите у Заворотнюк вызвала шок

851

Поклонники всполошились не на шутку.

Анастасия Заворотнюк уже несколько лет не появляется в поле видимости общественности. После публикации в прессе информации о том, что актриса борется с серьезное болезнью, семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" уберегает Настю от посторонних глаз.

На фоне этого внимание общественности устремилось к дочери артистки. В сентябре активно распространялся слух о том, что Заворотнюк стало хуже, якобы она находилась под круглосуточным наблюдением врачей.

При этом отъезд дочери актрисы Анны вызвал у публики вопросы. Наследница звезды улетела с мужем в Дубай.

Недавно Анна все же вернулась в Россию. Светские обозреватели допустили, что это может быть сделано с целью повидаться с мамой.

Перед отправлением в Москву Анна Заворотнюк посетила занимательную выставку в музее "Арт Дубай". Среди понравившихся дочке актрисы экспонатов был могильный камень из белого мрамора. На погребальной плите у Заворотнюк в социальной Сети была надпись, которая шокировала пользователей. "Что подумают люди?", — гласила арт-эпитафия.

Стоит отметить, что Анна сопроводила публикацию признанием. Оказывается, когда она начала вести микроблог, на нее свалился шквал критики от незнакомых людей. "Одна женщина почти каждый день, отвечала на мои сторис писала мне "ты страшная", "какая жирная", "какие синяки под глазами" и прочие гадкие вещи, касаемо моей внешности", — откровенно заявила Анна. Примечательно, что на данный момент пост, о котором идет речь, удален или скрыт.

11 марта 2023, 16:30
Анна и Анастасия Заворотнюк. Фото: социальные сети
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Последняя улыбка: фото Анастасии Заворотнюк ранят до слез

По теме

Прошло слишком много времени: Объявлено о расставании Заворотнюк и Чернышева

"Дни сочтены": муж онкобольной Заворотнюк Чернышев умывает руки
Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

"Мама умрет": Ребенка неизлечимо больной Тодоренко спасает психолог

Тодоренко не думала о будущем.

Утяшева не находит себе места из-за жуткой трагедии: Перещелкивает очень

Супруга Павла Воли перенесла боль утраты.

Николаев откровенно об интрижке с 82-летней Светличной: Любит симпатичных парней

Актриса проводит время в приятной компании.

"Успехов ему": Кудрявцева стряхнула молодого мужа-бездельника со своей шеи

У Леры Кудрявцевой огромная радость!

"Не дай бог рядом с собой его иметь": опозорившаяся Королева высмеяла Тарзана после расставания

Наташа Королева жестко отомстила.

"Ужасно": Орбакайте осталась без копейки после бегства Пугачевой

Кристина Орбакайте оказалась в трудном положении.

Выбор читателей

10/03Птн"Молю бога каждый день": Брухунова отказалась от ребенка после разрыва с Петросяном 09/03ЧтвНа последнем месяце: забеременевшая двумя Подольская показала животик 09/03ЧтвИ поделом! Содравшая с Джигарханяна целое состояние Цымбалюк-Романовская кукует за решеткой 09/03Чтв"Любим": упокоенную при священнике Стриженову усыпали цветами на холодной земле 10/03Птн"Обалдеть можно": заявивший о разводе Маликов бросил семью ради сексуальной молодухи 10/03Птн"Приятный": прижатую к койке голую Цымбалюк-Романовскую взяли здоровым агрегатом до белой пены