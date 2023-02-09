"Терпеть боль": Покрытая синяками Горбачева вывалила подноготную отношений после разрыва с мужем-украинцем

Откровения Горбачевой.

Казалось, в личной жизни 34-летней актрисы все хорошо. После развода с первым мужем, она начала встречаться с украинским музыкантом Антоном Савлеповым. а в июле 2021-го тайно вышла за него замуж. Однако сейчас поклонники стали подозревать, что Ирина Горбачева ушла от мужа.

К слову, сама звезда сериала "Чики" дает поводы для подобных мыслей. Нередко в ее микроблоге появляются неоднозначные и довольно печальные публикации, которые пользователи связывают с музыкантом. К тому же супруги перестали публиковать совместные фотографии.

Еще один звоночек был вчера. Ирина Горбачева опубликовала серию фотографий и сопроводила их текстом со страшным словом "предательство". Актриса вывалила подноготную отношений с самой собой, размышляя о том, что человека никто не может предать. По ее мнению, это сделать способен только он сам. И не однократно.

"А давай больше никогда не будем предавать себя? Ну вот пожалуйста! Торговаться с собой и своей совестью. Выдавать желаемое за действительное. Терпеть боль и манипуляцию", – видимо, обратилась к самой себе актриса.



После прочитанного у поклонников возникла пара вопросов. Во-первых, многие не поняли к кому был обращен этот текст. Один из фанатов, отвечая, предположил, текст связан с мужем-украинцем, с которым у нее якобы произошел разрыв. "Возможно, речь в посте идет о нем", – пишет пользователь. А, во-вторых, кто-то поинтересовался, почему Ирина Горбачева на снимказ покрыта синяками, но ответа от нее не поступило.