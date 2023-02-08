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У него другая: Маликов ушел от жены налево после 23 лет брака

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Дмитрий Маликов форсировал перемены в жизни.

Дмитрий Маликов совсем недавно вернулся с Мальдив, на которых встретил свое 53-летие. Скорее всего, поездка, в которой его сопровождала жена Елена Маликова и двое детей, влетела ему в копеечку, поэтому теперь ему нужно хорошо поработать, чтобы сумма на банковском счете вновь стала внушительной.

Вниманию преданных подписчиков Дмитрий Маликов в своем личном блоге представил спектакль, в ходе которого зрители услышат разговор двух поколений, которым будут являться образы классиков от мира музыки: Моцарта, Баха, Бетховена. Интересен спектакль "ПЕРЕВЕРНУТЬ ИГРУ", уверяет сайт мероприятия, будет аудитории от 10 лет до бесконечности.

Так же на интернет-портале, рассказывающем о детище Дмитрия Маликова, рядами расположены фотографии и должности всех, кто приложил руку и сердце к созданию спектакля. Сам Дмитрий, разумеется, стоит на первом месте в роли генерального директора. Есть в перечне и его жена Елена Маликова, которая представлена публике как автор идеи, соавтор сценария и продюсер грядущего мероприятия.

Есть только одна мелочь, которая наверняка расстроила поклонников звездного семейства Дмитрия и Елены. На участке чередующихся фото по правую руку от певца размещена другая женщина – режиссер Ольга Субботина.

Люди внимательные, желающие докопаться до каждой детали, могут сказать, что Дмитрий Маликов визуально ушел налево от жены. Так уж вышло, что снимок Дмитрия Маликова установлен на странице порознь с изображением супруги, словно они не пара. Однако супруги прожили в браке уже 23 года и развод не планируется.

8 февраля 2023, 21:20
Дмитрий Маликов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Сайт спектакля✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Муж и жена – одна сатана: 10 самых крепких браков звезд

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