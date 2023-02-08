Врач озвучил причины быстрого ухода из жизни потерявшего ноги 46-летнего Костомарова

Трагедия фигуриста

46-летний Роман Костомаров в начале января попал в реанимацию с пневмонией, где его одновременно подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Но из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом у спортсмена началось стремительное отмирание тканей, вскоре гангрена распространилась на пальцы, начался некроз конечностей. Обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени. В итоге спортсмену ампутировали обе стопы, а сейчас идет борьба за руки.

Врачи говорят, что количество ампутаций в России достигает 500 на 1 млн трудоспособного населения, не считая пенсионеров. Это более 30 тысяч ампутаций каждый год. И с увеличением пенсионного возраста их количество только возрастет.

Медики знают, что люди, перенесшие ампутацию, в подавляющем большинстве страдают астено-депрессивным синдромом. Естественно, человеку приходится физически и психологически нелегко, когда он вынужден полностью изменить свой образ жизни, постоянно нуждаясь в посторонней помощи.

Как правило, ставшие инвалидами люди быстро умирают. Средняя продолжительность жизни после ампутации конечности — 2 года. Хотя некоторые прооперированные живут дольше. Как правило, это люди активные, со страстным желанием жить, они учатся ходить на костылях, протезируются.

Но хирурги предупреждают, что те процессы, которые развивались в одной ноге, из-за обездвиженности и атрофии мышц развиваются и в другой. Страшный итоге – ампутация второй конечности. Из-за апатии и угнетения люди быстро уходят из жизни.