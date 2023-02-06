Ольга Орлова родила дочь Тесты Кейт Миддлтон о третьей беременности Игры Сонник

Топ новостей недели

Последние слова ушедшего Костомарова пронзили до слез: Врачи не боги
"Вечная память": 76-летняя мать Наташи Королевой покинула бренный мир
"Мы не пара": Кончаловский порвал с женой после измены
До места не доехал: поступила печальная новость о госпитализированном Щербакове
партнеры
Понедельник
6 февраля
Лента новостей
21:20
"Приезжал, плакался": скачущая по мужикам Волочкова довела бывшего до истерики
21:00
Надо жить дальше: Чернышев ушел из жизни безнадежной Заворотнюк
20:40
Бесстыдный Джигурда испортил паспорт влиятельному мужчине – видео
20:20
"Это произошло вовремя": Максим Аверин встретил в театре молодую красотку
20:00
Развел на деньги и скрылся: родной мужик облапошил наивную Шукшину
19:40
Нависшее веко и опухшее лицо: Переделанную под Джоли дочь Успенской растоптали
19:20
"Сейчас такое время": изуродованная Климова вкачала под кожу содержимое собственного тела
19:00
55-летняя Воробей прилюдно облизала волосатого мужика: Тянет магнитом
18:54
Разродилась: 45-летняя Орлова показала новорожденную дочь
18:40
Отек легких и кровавый кашель: журналист Сванидзе экстренно госпитализирован
18:20
"Видно, что любят друг друга": женатого SHAMANа застукали во время утех с пышногрудой учительницей
18:00
Соблазняет постонно: между влюбчивым Прилучным и Брутян встала молоденькая актриса
17:50
"Убрать животик и нос укоротить": Пресняков к 55-летию решился на пластическую операцию
17:40
"Я не то что готов": Пресняков не смог скрыть эмоции после слов о беременности Подольской
17:30
Повесили "табличку мертвеца": Тело изрезанной хирургами Летучей отправили в морг
17:20
У канадской модели в самолете взорвалась грудь: женщинам с имплантами нужно опасаться
17:10
Названы полезные свойства орехов
17:00
Россияне рассказали о пережитом землетрясение в Турции
16:50
"Голубочек": Караулова отказалась целоваться с Басковым взасос
16:40
"Секс был": играющая на публику Чурикова выдала подноготную участников "Фабрики звезд"
16:30
Какую сумму за услуги няни готовы платить россияне
16:20
"В тяжелом состоянии": Жена госпитализированного из-за инфаркта Николаева сделала срочное заявление
16:10
Эколог призвал россиян отказаться от прогрева двигателя авто перед поездкой зимой
16:00
Успенская отменила торжества по случаю дня рождения после тяжелого удара
15:50
"Ноги ее здесь не будет!": принц Гарри сможет попасть на коронацию Карла III лишь в одиночестве
15:40
Abba, Boney M, Baccara: Киркорова уличили в нарушении авторских прав
15:30
В Москве два человека погибли из-за загоревшегося дивана
15:20
Юлечка забирает: Готовящийся к ампутации ноги Костомаров идет по пути убитой сепсисом Началовой
15:00
"Боль будет ощущаться еще долго": стало известно об уходе Дроздова
14:40
Училась в Лондоне, знает удмуртский: что известно о выигравшей "Миссис Вселенная" россиянке
14:20
"Разрешения не спросила": укатившая за бугор Гузеева пожаловалась на близких
14:00
"Регулярно топил": Измученная Чехова раскрыла жуткие издевательства мужчины
13:40
"Очень больно": Орлова о замершей беременности и предстоящих родах
13:20
Бледанс потеряла любимого мужчину: Умер от сердечного приступа
13:00
Очаги беспорядка: какие зоны в квартире заслуживают пристального внимания
12:40
"А как же Гарик?": Живущую с Харламовым после развода Асмус поймали с любовником
12:20
"Растет": рассказавшая о беременности Дайнеко показала живот
12:00
Эксперимент провалился: самые неудачные в мире города
11:40
"Нас разводили": после ухода Тарзана Королева осталась без волос
11:20
Взносы за капремонт в России выросли на 40%
11:00
Тейлор Свифт, Гарри Стайлз или Бейонсе: Кто стал победителем 65-й премии "Грэмми"
10:40
Яйца марала и губы оленя: чем Собчак радует себя на Алтае
10:20
"Не общается": Равнодушный Пьеха бросил на произвол судьбы знаменитую бабушку
10:00
Цены скачут: сколько в среднем стоит квартира в России
09:20
"Вырезали все, что могли": с онкобольной Заворотнюк очень жестко обошлись
09:00
"Пугачева умерла": Россияне потеряли 73-летнюю Примадонну
09:00
Почему в школе дети любят прогуливать уроки физкультуры?
08:40
"Нет слов, чтобы описать эту жестокость": кто и зачем калечит девочек процедурой женского обрезания
08:20
Пошел против системы и покорил весь мир: как Боб Марли стал легендой вопреки боли и унижению
08:00
7 лучших комедий для хорошего настроения с Джимом Керри
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Барби на пенсии": оголившаяся на публике 51-летняя Кудрявцева вызвала смех и жалость
Юлечка забирает: Готовящийся к ампутации ноги Костомаров идет по пути убитой сепсисом Началовой
Плашмя рухнул грудью: нелепая ошибка лишила Башарова будущего
"Невзрачная посредственность": стало известно о причинах эксгибиционизма Дарьи Мороз
"В тяжелом состоянии": Жена госпитализированного из-за инфаркта Николаева сделала срочное заявление
"Нас разводили": после ухода Тарзана Королева осталась без волос
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Надо жить дальше: Чернышев ушел из жизни безнадежной Заворотнюк

Чернышев не мог терпеть вечно.
прочитано 421 раз

6 февраля российскому фигуристу и супругу актрисы Анастасии Заворотнюк Петру Чернышеву исполнилось 52 года. Обычно в такой день члены семьи поздравляли его, но в этом году все было совершенно иначе. Понятное дело, что сейчас в семье Анастасии Заворотнюк не самые простые времена, ведь актриса тяжело больна. Уже четыре года она борется с редким видом рака мозга – глиобластомой.

ПО ТЕМЕ

Уже вторая: разбитая раком Заворотнюк появилась на процедурах

 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Напомним, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии 13 сентября 2019 года. С тех пор фанаты живут в неведении и безнадеге, ведь никаких новостей о жизни и состоянии всенародной любимицы нет, семья до сих пор держит все в тайне. Не удивительно, что Петр Чернышев не мог терпеть вечно и сидеть у койки больной жены и начал дальше строить жизнь и карьеру, зарабатывая деньки в ледовых шоу Татьяны Навки.

В день рождения мужа Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева и вовсе случилось странное затишье. Многие коллеги отмолчались, а старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна, вообще не написала об отчиме ни слова. хотя обычно она активна в соцсетях. С чем связан такой уход Чернышева из жизни Заворотнюк, не понятно. Ясно одно – тяжелая болезнь члена семьи не повод отчаиваться, ведь в любом случае, надо жить дальше.

Анастасия Заворотнюк с Петром Чернышевым. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 6 февраля 2023, 21:00 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Нависшее веко и опухшее лицо: Переделанную под Джоли дочь Успенской растоптали

Дочь Успенской совершенно не похожа на звезду
Шоу-бизнес

"Боль будет ощущаться еще долго": стало известно об уходе Дроздова

Падение Николая Дроздова не прошло бесследно
Шоу-бизнес

Успенская отменила торжества по случаю дня рождения после тяжелого удара

Погулять на торжествах не удастся

Шоу-бизнес

"Не общается": Равнодушный Пьеха бросил на произвол судьбы знаменитую бабушку

Пьеха даже не звонит

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 6 по 12 февраля 2023 года
Гороскоп на среду 1 февраля 2023 года
Гороскоп на вторник 31 января 2023 года
Гороскоп на понедельник 30 января 2023 года

Здоровье

"Интоксикация и поражение органов": чем опасны просроченные лекарства
Полюбить себя: как сделать это правильно?
Как кофе влияет на организм: объяснил врач
Раскрыта страшная опасность популярных фитнес-упражнений: Рискованно

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+