Показавшая растущего малыша дочь Маликова прячет живот на фото: Бутерброд любви

Дмитрий Маликов испытал новые чувства.

Дмитрий и Елена Маликовы захотели отдохнуть от слякоти и ветра, а потому улетели отдыхать на Мальдивы. Не забыли они прихватить с собой старшую дочь Стефанию и младшего сына Марка, ведь юному организму витамин D чрезвычайно необходим.

На время поездки, приуроченной к празднованию 53-летия отца, Стефания решила поумерить социальную активность. Посты девушка выкладывала достаточно редко: несколько дней назад дочь Маликова опубликовала подборку, под которой поздравила папу с днем рождения. А вчера девушка, ранее показавшая несколько снимков семьи и растущего малыша Марка, поделилась исключительно своими снимками.

На них дочь Дмитрия Маликова стоит спиной к камере в стильном купальнике и шляпе канотье. Некоторым могло показаться, что она прячет живот на фото, но то был лишь прием фотографа, который хотел сосредоточить все внимание публики на пышной косе, дизайнерской шляпке и бескрайнем морском горизонте.

"Бутерброд любви", – окрестила одна из подписчиц фотографию семейного трио, где Дмитрий Маликов навалился на ствол пальмы, сверху на него прилег Марк, а следом уже и примостилась и Стефания. Ну а жена Дмитрия Маликова и мама ребят, выступила, судя по всему фотографом этой веселой композиции.

