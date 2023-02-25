"Два чемодана – это все, что у меня есть": улетевшая в США Шнурова поставила крест на России

Бывшая жена Сергея Шнурова эмигрировала.

Матильда Шнурова, уроженка Воронежской области и бизнес-леди, покинула Россию в канун начала спецоперации — 23 февраля 2022 года. По признанию самой женщины, она собиралась улететь в Лос-Анджелес на пару недель в путешествие, но все изменилось в один миг. Экс-супруга Сергея Шнурова решила, что назад для нее дороги нет.

"Я посмотрела на свои два чемодана, стоящие у машины, и поняла, что вот эти вещи – все, что у меня есть, и с этого момента мне предстоит начать строить другую жизнь", — рассказала Матильда год спустя в соцсети.

Знаменитость добавила, что ее представление о родной стране изменилось. Фактически экс-жена Сергея Шнурова поставила на ней крест.

"Это моя личная трагедия – видеть, что той России, в которую я верила, которой я отдавала все лучшее, на что способна в бизнесе, в отношениях, в творчестве, той России, у которой был шанс быть современной, развивающейся страной, этой России больше нет", — выразилась эмигрантка Матильда Шнурова.

Пользователи Сети разделились на два лагеря: одни поблагодарили звезду за откровенность, а другие восприняли публикацию в штыки. Бывшая жена Сергея Шнурова не стала спорить с оппонентами и отвечать на оскорбления. Судя по всему, для нее было важно лишь отразить субъективную точку зрения.