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Суббота 25 февраля

17:11Зачем россияне переезжают в Дубай? 17:08"Два чемодана – это все, что у меня есть": улетевшая в США Шнурова поставила крест на России 16:58До слез: Инна Чурикова перед смертью сделала пронзительное признание о маме 16:19Серьезное вмешательство: перекошенную Литвинову разобрали по косточкам 16:02"Без трусов лучше": красавица Волочкова предъявила натруженную кормилицу 14:33"Создать препятствия для других": стало известно о коварных планах манипулирующего принца Гарри 14:28Обколотого шприцами Садальского вывезли в инвалидном кресле: Безнадежно 13:32"Беременная": 57-летняя Зудина на радостях не застегивает одежду 12:22Рака нет: выписанная из онкобольницы Заворотнюк возвращается в кино 12:18"Проделана большая работа": сколько денег дочь Боярского спустила на преображение 11:27"Пластика": изуродованное лицо горбатой Пугачевой показали вблизи 11:02"Отрезает себе все и пришивает вновь": зачем Киркоров лег под нож пластического хирурга? 10:36Не спасли: перенесший операцию Николай Басков достойно ушел в 46 лет 10:24Раскрыта главная причина провальных отношений Бородиной с мужчинами 08:37Опасно для здоровья: диетолог раскрыл вред кефира 06:14Агрессия и раздражительность: как обуздать негативные эмоции 04:29Семейный рецепт от известного телеведущего: картофельный цветок 02:41Умный какаду добывает еду с помощью инструментов: видео 00:05Алексеев день: что нельзя делать 25 февраля 22:11Василиса Володина назвала цвет одежды для привлечения успеха 21:25"Это ужасно": сын расплакался после жуткой сцены изнасилования Теличкиной 20:07Лишить звания, гражданства и недвижимости: кто из российских звезд наплевал на страну 17:00Размахивал наркотиками и матерился: опального сына Талькова задержали в центре Москвы 16:40Увезли в больницу: певица Валерия сделала тревожное заявление 16:20"Принимают за городскую сумасшедшую": Кравец сообщила о крахе во Франции карьеры кривляки Литвиновой 15:20"Костер развести": наследие Чуриковой спровоцировало кровавую схватку 14:40"После такого только цистит": показавшую округлившийся живот Бузову отправили к врачу 14:08Отказывают ноги: вид разбитой болезнью Пугачевой ошарашил общественность 13:20Вскрыли глаз: перекошенная после операции Муцениеце истошно завизжала 12:00“Справил нужду”: отчаявшаяся после развода Чехова готова многое проглотить 11:00"Здесь кормушка": сбежавшая из России лицемерная Бородина продалась с потрохами 08:03Психолог назвала 5 установок несчастливых женщин 06:21Три условия, когда эмоции вызывают рак 04:33Необычное поведение птиц перед землетрясением в Турции попало на видео 02:09Как выбрать хороший чай в пакетиках: три совета эксперта 00:18Васильев день: народные приметы и запреты 24 февраля 22:23Ватные палочки в быту: 7 необычных способов использования 20:33За защитников Отечества: кто из российских звезд оказался настоящим патриотом 17:58"Он держался": объявлено о прощании с покинувшим мир Александром Масляковым 17:44На 40-й день Панфилов раскрыл причину смерти Чуриковой 17:09"Ей никто не даст": приползшую назад в Россию вертихвостку Литвинову поставили на место 16:49Тайные страсти и внебрачные дети: что скрывал от жены любвеобильный Олег Янковский 16:32Как живет работавшая с Раневской 94-летняя звезда "Золушки" Пилецкая 16:18"Отсутствует понятие уважение": зазнавшуюся Пугачеву швырнули оземь 15:31Поторопился: сбежавший в Америку внук Пугачевой бросился россиянам в ноги 15:07Дофаминовая мода: одежда, созданная для счастья 14:36"Я предмет в семье": униженный Куценко признался в семейных неурядицах 14:10"Горечь и разочарование": Газманов высказался о подлом поступке израильтянки Пугачевой 13:43Проблемы с алкоголем, сбежавший к подруге муж и страшная нищета: трагедия актрисы Изольды Извицкой 13:17Корчится и орет: Валяющемуся у испанской помойки Панину дали под дых
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"Два чемодана – это все, что у меня есть": улетевшая в США Шнурова поставила крест на России

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Бывшая жена Сергея Шнурова эмигрировала.

Матильда Шнурова, уроженка Воронежской области и бизнес-леди, покинула Россию в канун начала спецоперации — 23 февраля 2022 года. По признанию самой женщины, она собиралась улететь в Лос-Анджелес на пару недель в путешествие, но все изменилось в один миг. Экс-супруга Сергея Шнурова решила, что назад для нее дороги нет.

"Я посмотрела на свои два чемодана, стоящие у машины, и поняла, что вот эти вещи – все, что у меня есть, и с этого момента мне предстоит начать строить другую жизнь", — рассказала Матильда год спустя в соцсети.

Знаменитость добавила, что ее представление о родной стране изменилось. Фактически экс-жена Сергея Шнурова поставила на ней крест.

"Это моя личная трагедия – видеть, что той России, в которую я верила, которой я отдавала все лучшее, на что способна в бизнесе, в отношениях, в творчестве, той России, у которой был шанс быть современной, развивающейся страной, этой России больше нет", — выразилась эмигрантка Матильда Шнурова.

Пользователи Сети разделились на два лагеря: одни поблагодарили звезду за откровенность, а другие восприняли публикацию в штыки. Бывшая жена Сергея Шнурова не стала спорить с оппонентами и отвечать на оскорбления. Судя по всему, для нее было важно лишь отразить субъективную точку зрения.

25 февраля 2023, 17:08
Сергей Шнуров и Матильда Шнурова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Яркая история любви Шнура и танцовщицы Матильды

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