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16 февраля
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"Не осознает, что происходит": переживший ампутацию Костомаров пытается убежать

Роман Костомаров не может самостоятельно дышать.
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Состояние Романа Костомарова стабильно тяжелое. Об этом пишет Prozvezd.info со ссылкой на некий источник. Как известно, спортсмен пережил ампутацию стоп и правой кисти. Спортсмена снова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), поскольку самостоятельно дышать он не может. Снова установлена трахеостома, уточняет источник.

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Также собеседник издания рассказал: "Санитарки перестилают ему (Костомарову – Прим. ред.) постель, и он пытается встать с кровати, куда-то убежать, не осознает, что с ним происходит". Впрочем, психическое состояние Романа нисколько не удивляет, ведь далеко не каждый сможет адекватно мыслить в такой ситуации.

Психиатр и психотерапевт, доктор медицинских наук Жанна Гарданова отметила, что Роман перенес несколько операций и долго находился в коме, а это снизило адаптационные возможности организма. Мол, поэтому он пока не осознает, насколько тяжелым является его состояние, и пытается встать с кровати, куда-то убежать.

"Такое нарушение сознания должно пройти в ближайшие дни", – считает Гарданова.

Напомним, Роман Костомаров с пневмонией угодил в реанимацию 10 января. Что происходило со спортсменом с того момента до сегодняшнего дня, писали "Дни.ру".

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 16 февраля 2023, 22:20 Источник: Prozvezd.info ✓ Надежный источник
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