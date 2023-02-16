"Не осознает, что происходит": переживший ампутацию Костомаров пытается убежать

Роман Костомаров не может самостоятельно дышать.

Состояние Романа Костомарова стабильно тяжелое. Об этом пишет Prozvezd.info со ссылкой на некий источник. Как известно, спортсмен пережил ампутацию стоп и правой кисти. Спортсмена снова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), поскольку самостоятельно дышать он не может. Снова установлена трахеостома, уточняет источник.

Также собеседник издания рассказал: "Санитарки перестилают ему (Костомарову – Прим. ред.) постель, и он пытается встать с кровати, куда-то убежать, не осознает, что с ним происходит". Впрочем, психическое состояние Романа нисколько не удивляет, ведь далеко не каждый сможет адекватно мыслить в такой ситуации.

Психиатр и психотерапевт, доктор медицинских наук Жанна Гарданова отметила, что Роман перенес несколько операций и долго находился в коме, а это снизило адаптационные возможности организма. Мол, поэтому он пока не осознает, насколько тяжелым является его состояние, и пытается встать с кровати, куда-то убежать.

"Такое нарушение сознания должно пройти в ближайшие дни", – считает Гарданова.

Напомним, Роман Костомаров с пневмонией угодил в реанимацию 10 января. Что происходило со спортсменом с того момента до сегодняшнего дня, писали "Дни.ру".