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Напяливший женское тряпье Хабенский превратился в скрюченную бабушку

В последнее время российский актер Константин Хабенский был сам на себя не похож.
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За последний год народный артист России Константин Хабенский сильно изменился. Он сменил имидж, отрастил бороду, потом сбрил ее, словом, актера не узнать. Между тем он по-прежнему ассоциируется у поклонников с образом Антона Городецкого из "Ночного дозора" и Колчака из "Адмирала".

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 Константин Юрьевич Хабенский

Константин Юрьевич Хабенский актер

Недавно Константин Хабенский появился на Рождественском концерте в МХТ имени Чехова, где работает худруком с 27 октября 2021 года. Поклонники не узнали брутального Хабенского, ведь на нем был довольно странный наряд – ярко розовый свободный кардиган в пеструю расцветку.

Казалось, будто Хабенский снял кардиган с чужого плеча, а может, и вовсе, с женского. Так что он моментально превратился из величественного адмирала в какую-то скрюченную бабушку.

Из-за яркой ткани, лохматых волос и странной позы на одном из снимков Константин Хабенский и вовсе стал похож на клоуна, посчитали фанаты. Впрочем, зрители, несмотря ни на что, остались довольны традиционным Рождественским концертом.

Ранее сообщалось, что Константин Хабенский угодил в скандал с женой Ольгой Литвиновой из-за ремонта в московской квартире площадью в 150 квадратных метров. Дело в том, что рабочая бригада взяла за ремонт шесть с лишним миллионов рублей, при этом качество работ оставляло желать лучшего. Хабенский подал на них в суд.

Константин Хабенский. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 9 января 2023, 18:40 Источник: соцсети • Требует проверки

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