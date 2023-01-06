Еще один ребенок: Кого и зачем скрывает смертельно заболевшая после родов Заворотнюк

Вокруг семьи Анастасии Заворотнюк ходит много слухов. Одна из тайн рассекречена.

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк была замужем трижды и один раз состояла в неофициальных романтических отношениях. Впервые актриса вышла замуж в 22 за бизнесмена Олафа Шварцкопф. Всего через год после свадьбы актриса подала на развод. Как выяснилось, муж был настоящим тираном.

Потом Анастасия Заворотнюк сошлась с владельцем автосалонов Дмитрием Стрюковым. Брак с бизнесменом продлился десять лет. От мужа актриса родила дочь Анну и сына Майкла. Потом у Анастасии Заворотнюк был роман с коллегой по цеху Сергеем Жигуновым, пара так и не расписалась.

После расставания с коллегой Анастасия Заворотнюк вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева, от которого методом ЭКО родила младшую дочь. После родов актриса тяжело заболела раком и болеет до сих пор. Звезда пропала с радаров поклонников, а о ее состоянии ходят лишь слухи.

Но оказывается, у детей Анастасии Заворотнюк есть брат, с которым они не видятся. У бывшего мужа актрисы Дмитрия Стрюкова в новом браке родился сын Артем. Но со сводным братом дети Заворотнюк не общаются. Лишь раньше старшая дочь Анна Заворотнюк оставляла сводному брату теплые комментарии, но потом перестала.