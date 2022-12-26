"Крайне тяжелое состояние": бросивший Анастасию Заворотнюк муж Петр Чернышев выдал сенсационные детали

51-летний фигурист Петр Чернышев, по словам поклонников, в последнее время стал плохо выглядеть. Конечно, болезнь любимой супруги Анастасии Заворотнюк подкосила состояние мужчины. Он буквально разрывается между работой и домой.
Бросивший во время рабочего дня Анастасию Заворотнюк муж Петр Чернышев случайно выдал чудовищные детали своего состояния. Темные круги под глазами, сутулость — сплетники быстро раздули сенсацию из его усталости. Но выбора нет — каждый день пребывания Анастасии в клинике обходится семье в десятки тысяч рублей.
По словам продюсера Леонида Дзюника, Петр Чернышев сейчас старается проводить все свое время рядом с женой. В то же время, он со всем сторон атакован журналистами, желающими узнать подробности состояния Анастасии Заворотнюк.
"Это крайне тяжелое состояние всегда: не хочется никого ни видеть, ни слышать", — сетует продюсер.Поклонники предполагают, что мужу Анастасии Заворотнюк придется еще тяжелее. Недавно старшая дочь актрисы вышла замуж, переехала в Дубай и оставила онкобольную мать в России. Подписчики Анны Заворотнюк просят ее вернуться и не бросать Анастасию только на руки измученного супруга