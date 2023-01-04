"Надо успеть до конца": брошенная дочерью Заворотнюк превратилась в старушку

Анастасия Заворотнюк по понятным причинам перенесла страшные трансформации внешности за годы борьбы с раком.

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк уже четыре года борется с глиобластомой и не появляется на публике. Семья актрисы избрала тактику замалчивания с самого начала и ни слова не говорит фанатам артистки о том, что конкретно сейчас с ней происходит. благодаря внимательным СМИ так или иначе хоть какая-то информация время от времени просачивается в инфополе и сразу становится достоянием общественности. Так, недавно сообщалось, что машина мужа Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева днями и ночами простаивает возле частной онкоклиники в Москве, несмотря на многочисленные штрафы за парковку. Это сразу навело россиян на мысль о тяжелом состоянии Анастасии Заворотнюк, но так и осталось лишь слухами.

Так или иначе, дочери Анны рядом с матерью сейчас точно нет. Заворотнюк младшая уехала из России в Эмираты, где сейчас и находится. Выходит, что онкобольная мать целиком и полностью брошена на попечение мужа и врачей.

На днях стало понятно, почему Анна Заворотнюк решила покинуть страну. Как выяснилось, дочь Заворотнюк решила успеть сделать все "до конца света". Подписчица поинтересовалась у Заворотнюк, почему та скрывала новость о пополнении в семье. На это Анна ответила: "Я втихаря. Сразу после февральских событий мы решили, что надо успеть до конца света".

Многие расценили это как подтверждение беременности. Более того, на интересное положение дочери Заворотнюк указывало то, что в Новый год Анна пила только детское шампанское. Так или иначе, рано или поздно Анастасия Заворотнюк станет бабушкой, и дочь подарит ей внуков. И если Анна уже сейчас беременна, то Анастасия Заворотнюк уже почти стала бабушкой, то есть старушкой.