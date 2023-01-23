"Все": Тяжело заболевшего Костомарова не спасли

Мать Костомарова сообщила печальную новость

В конце новогодних каникул бывший партнер Татьяны Навки по льду угодил в больницу. Фигурист пожаловался на плохое самочувствие, а врачи диагностировали у него грипп с пневмонией. Ухудшало ситуацию еще и то, что организм спортсмена поразили интоксикация и сепсис. Из-за последнего, к слову, тело Романа Костомарова стало синеть.

Состояние фигуриста было настолько критическим, что без аппаратной помощи и медикаментозной седации было не обойтись. Но на днях в некоторых СМИ появилась информация о том, что его отключили от ЭКМО, при этом звезда остается на ИВЛ. Кроме того, стало известно, что на прошлой неделе спортсмену требовалась помощь реаниматологов, из-за чего медики приняли решение не выводить его из состоянии медикаментозного сна.

Накануне журналисты телеканала "360" пообщались с матерью Романа Костомарова Валентиной Николаевной, которая сообщила, что тяжело заболевшего фигуриста не спасли, но врачи продолжают делать все возможное, чтобы помочь ему справиться с болезнью. На вопрос о том, в каком состоянии сейчас находится экс-партнер Татьяны Навки, женщина ответила: "Все по-прежнему",

Между тем, Валентина Николаевна и все близкие люди спортсмена не опускают руки, сильно волнуются и все же надеятся, что ему станет лучше.

"Я переживаю. Переживают все", – заключила мать Романа Костомарова.

