Спустили миллион: Заворотнюк провожают в последний путь в трауре и цветах

Заворотнюк-младшая ужаснула видом.

Дочь тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна недавно переехала в Дубай вместе с возлюбленным. Анна давно мечтала переехать в теплую страну, и наконец ее мечта сбылась. В последний путь перед переездом ее провожали всей страной. Поклонники рады тому, что у дочери Заворотнюк все складывается благополучно, хотя кто-то обвиняет ее в том, что девушка бросила свою больную раком мать.

14 января дочери Заворотнюк исполнилось 27 лет. В своем аккаунте она показала роскошные букеты алых роз, которые подарили ей близкие. Их было так много, что казалось, будто на цветы спустили целый миллион. Сама же Анна предстала вся в черном, словно в трауре. У нее даже маникюр был черного цвета.

"Миллион алых роз"; "Какие у вас самые самые любимые цветы?" – написала Заворотнюк.

Фанаты отметили, что такое обилие красных роз вызывает смешанные чувства. Многим больше нравятся белые розы, пионы и другие цветы нежных оттенков. Поклонники поздравили Анну с днем рождения и порадовались, что этот день она находится в окружении любимых людей.

Ранее Анна Заворотнюк отшила бестактную поклонницу, которая призывала ее немедленно родить, ведь время идет, а женщина не молодеет.