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"Никто не может": врачи разводят руками над умирающим Костомаровым

Роману Костомарову становится все хуже в реанимации. Пульмонолог дал прогноз.
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров после новогодних праздников угодил в больницу Коммунарки с болями в груди и тяжелой пневмонией. Сейчас он находится в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей. Кандидат медицинских наук, пульмонолог Иван Тарасенко спрогнозировал, можно ли после такой тяжелой болезни Костомарову вернуться на лед, и могли ли постоянное нахждение на холоде спровоцировать такую тяжелую болезнь.

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Ранее у Костомарова начался сепсис в легких, стали синеть ноги. А сепсис – это угрожающее жизни состояние, то есть по сути пациент стал умирающим. Однако медики уверяют, что сейчас состояние фигуриста стабильно.

По словам пульмонолога, это не должно было отрицательно сказаться на состоянии Костомарова, ведь фигурист закален и привык к такому образу жизни. Однако как будут развиваться события, сейчас сказать сложно. Тут врачи пока разводят руками.

"Никто не может спрогнозировать, как поведет себя организм. Но учитывая, что он — спортсмен, есть вероятность, что восстановительные функции у него будут лучше, чем у простого человека", – приводит Пятый канал слова пульмонолога.

По словам врача, после такой тяжелой пневмонии пожираемый сепсисом Костомаров должен будет пройти качественную реабилитацию.

Роман Костомаров. Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 13 января 2023, 20:20 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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