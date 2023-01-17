"Очень большое дерьмо": вставший на паперть Боярский мокнул жирующую дочь Лизу головой в нечистоты

Боярскую сравнили с туалетной бумагой.

20 декабря Лизе Боярской исполнилось 37 лет, а 26 декабря – 73 года Михаилу Боярскому. Звездный отец актрисы в расширенном интервью рассказал о семейных отношениях, воспитании детей и том, как сложилась жизнь.



"Д’ Артаньян" признался, что об их семье говорят немало гадостей. Несмотря на это, Боярский оптимистично смотрит в будущее. Он уверен, что об артисте всегда должны распространять сплетни, иначе это не звезда.

Михаил Боярский признался, что в жизни для него главное дети – сын Сергей и дочь Лиза. Сегодня о его дочери говорят даже больше, чем о нем самом, и это ему нравится. Актер признается, что жил ради этого, ведь сам он "не корзинка с цветами".

"Если начистоту, я – очень большое дерьмо. Но в каждом дерьме есть что-то такое... типа кусочка туалетной бумаги", – съязвил Михаил Боярский.

Он добавил, что порой ему в голову приходит идея надеть костюм Д’Артаньяна и выйти на Дворцовую площадь зарабатывать средства к существованию, фотографируясь с туристами. Может показаться, что Лиза Боярская просто жирует по сравнению со своим отцом, но образно вставший на паперть Боярский отметил, что пока такой потребности в собирании средств у него нет.

Сегодня Михаил Боярский работает в Театре Ленсовета под руководством своей супруги Ларисы Луппиан. Актер считает, что из нее в итоге выйдет отличный начальник, ведь оттачивает свое мастерство она на нем, с иронией заключил Боярский.