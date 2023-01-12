Шансов нет: сгорающий от сепсиса партнер Навки подписал себе приговор

На днях стало известно о госпитализации олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который ранее выступал в парке с фигуристкой Татьяной Навкой. Спортсменка, угодившего в реанимацию с пневмонией, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние мужчины оценивается как крайне тяжелое. Судя по поступающей информации, он буквально сгорает от болезни, осложнений.
Как стало известно сегодня, Костомаров до госпитализации болел целую неделю. Несмотря на повышенную температуру тела (38,4), фигурист продолжал выходить на лед. Более того, он занимался самолечением (если это, конечно, можно так назвать). По данным Mash, партнер Навки не принимал медикаменты, а лечился прорубью.
Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин в беседе с PopCornNews рассказал: у Романа, вероятно, всю неделю развивалась пневмония, началась воспалительная реакция (сепсис). Ныряя в прорубь, фигурист, условно говоря, подписал себе приговор, поэтому шансов на скорейшее выздоровление нет.
"Прорубь и тренировки усугубили ситуацию", – уверен эксперт.
За здоровье партнера Татьяны Навки молятся все. Например, недавно о госпитализации Романа Костомарова высказалась певица Наталья Подольская. Ее слова ранее приводили "Дни.ру".