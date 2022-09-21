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Шоу-бизнес
Ладан и свечи: изможденный Корчевников шокировал народ своим видом

Ладан и свечи: изможденный Корчевников шокировал народ своим видом

Борис Корчевников никак не может оправиться после страшной болезни.
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Популярный российский актер и телеведущий Борис Корчевников все еще страдает от последствий тяжелого заболевания. Летом 2015 года ему пришлось лечь под нож медиков, чтобы удалить опухоль головного мозга. К счастью, образование оказалось доброкачественным. Об этом рассказал сам артист в эфире у Андрея Малахова.

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 Борис Вячеславович Корчевников

Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

Однако тяжелый недуг не остался для молодого человека без последствий. Во время сложнейшей операции врачи затронули слуховой нерв. Сегодня ведущий программы "Судьба человека" страдает из-за глухоты на одно ухо.

Меж тем, Борис Корчевников занимает активную гражданскую позицию. Поклонники считают его большим патриотом России. Генеральный директор телеканала "Спас" постоянно помогает другим людям, о чем считает нужным рассказывать в социальных сетях.

Минувшим вечером артист опубликовал в своем телеграмм-канале отчет с фотографиями о сборе гуманитарного груза для жителей Донбасса. Однако фанаты обратили внимание не на коробки с вещами, а на внешность их кумира.

На снимке было видно, что Борис Корчевников изможден, его лицо выглядело уставшим, а сам артист как будто бы похудел. Возможно, он просто долго возился с коробками. Телеведущий подчеркнул, что собирается отправить мирным жителям ладан и свечи, а также инструменты, теплую одежду и лекарства.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Борис Корчевников. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 сентября 2022, 20:58 Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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