Ладан и свечи: изможденный Корчевников шокировал народ своим видом

Популярный российский актер и телеведущий Борис Корчевников все еще страдает от последствий тяжелого заболевания. Летом 2015 года ему пришлось лечь под нож медиков, чтобы удалить опухоль головного мозга. К счастью, образование оказалось доброкачественным. Об этом рассказал сам артист в эфире у Андрея Малахова.
Однако тяжелый недуг не остался для молодого человека без последствий. Во время сложнейшей операции врачи затронули слуховой нерв. Сегодня ведущий программы "Судьба человека" страдает из-за глухоты на одно ухо.
Меж тем, Борис Корчевников занимает активную гражданскую позицию. Поклонники считают его большим патриотом России. Генеральный директор телеканала "Спас" постоянно помогает другим людям, о чем считает нужным рассказывать в социальных сетях.
Минувшим вечером артист опубликовал в своем телеграмм-канале отчет с фотографиями о сборе гуманитарного груза для жителей Донбасса. Однако фанаты обратили внимание не на коробки с вещами, а на внешность их кумира.
На снимке было видно, что Борис Корчевников изможден, его лицо выглядело уставшим, а сам артист как будто бы похудел. Возможно, он просто долго возился с коробками. Телеведущий подчеркнул, что собирается отправить мирным жителям ладан и свечи, а также инструменты, теплую одежду и лекарства.