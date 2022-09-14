Оставшийся у разбитого корыта любовник Бабкиной сдал себя с потрохами за границей

Вскрылось скандальное прошлое возлюбленного Надежды Бабкиной.

Российская актриса Надежда Бабкина и музыкант Евгений Гор вместе уже много лет. Пара редко попадает в различного рода скандалы и старается не выносить сор из избы. Хотя живут возлюбленные в разных местах, об этом в одном из интервью говорила сама певица. Все дело в том, что у обоих очень плотный рабочий график, поэтому быт они предпочитают вести раздельно. Конечно, это удивило многих россиян, ведь муж и жена по традиции должны жить под одной крышей.

На днях в Сети всплыла неприглядная история о прошлом возлюбленного Бабкиной. Как выяснилось, Гор не заботился о репутации своей жены.

В своем аккаунте Евгений Гор признался, что однажды в Лондоне он нарушил правила дорожного движения. При этом ему удалось выйти сухим из воды и не отвечать перед законом.

"Мы ехали на этой машине по встречке минут двадцать", – ляпнул самодовольный Гор.

Поклонники удивились, к чему такое откровение, ведь оно совершенно не прибавляет возлюбленному Бабкиной ума. Да и сама артистка вряд ли оценила бы такое поведение. Впрочем, возможно он просто пытается привлечь к себе внимание и подогреть интерес к своей позабытой персоне.

Напомним, Надежда Бабкина официально не расписана с Евгением Гором. Это на руку знаменитой певице, ведь в случае развода заработанное ею имущество остается ей. Замужем она была всего раз.