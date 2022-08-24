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Шоу-бизнес
"Пополнение": Нырнувшей в койку к молодому любовнику Бабкиной привалило хлопот на старости лет

"Пополнение": Нырнувшей в койку к молодому любовнику Бабкиной привалило хлопот на старости лет

Стало известно о пополнении в семье Надежды Бабкиной.
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Заводная народная артистка после развода с первым мужем обрела счастье с любовником, который моложе ее на 30 лет! Судя по всему, большая разница в возрасте никого в этой паре не смущает: не с проста же возлюбленные вместе уже почти 20 лет! И хотя Надежда Бабкина уже давно нырнула в койку к Евгению Гору, зарегистрировать отношения или обзавестись детьми она так и не решилась.

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 Надежда Георгиевна Бабкина

Надежда Георгиевна Бабкина певица, ведущая, актриса

Накануне в жизни "Казачки Нади" произошло радостное событие: в ее семье прибавление! В микроблоге певицы появилось видео, на котором она нянчит малыша – щенка породы левретка. Псу, кстати, дали очень забавную кличку. "Внимание: уровень милоты зашкаливает! В нашем театре пополнение: Топаз Сергеевич", – поделилась подробностями звезда "Модного приговора".

Смотря на лицо 72-летней Надежды Бабкиной, можно с уверенностью сказать, что она счастлива: артистка расплылась в радостной улыбке и задорно смеялась, держа на своих руках щенка. В то же время, очевидно, что на старости лет ей привалило не мало хлопот, ведь забота о животных, а в особенности маленьких, – это большая ответственность.

Благо, пока певица занята, в ее окружении есть люди, который могут понянчить Топаза Сергеевича. На одном из роликов, опубликованных в микроблоге Надежды Бабкиной, видно, как она дает интервью, а рядом находится ее помощник, который в отсутсвие хозяйки держит на руках пса, уделяя ему внимание.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Надежда Бабкина. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 августа 2022, 09:06 Источник: Соцсети • Требует проверки
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