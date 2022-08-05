"Раздевайтесь!": 77-летний Якубович устроил ролевые игры с молоденькой медсестрой

Среди множества телевизионных шоу "Поле Чудес" на Первом канале на протяжении долгих лет является любимой у многих россиян. Первый выпуск передачи вышел в эфир 25 октября 1990 года, и с тех пор шоу продолжает крутить свой барабан. Бессменным ведущим на протяжении многих лет является Леонид Якубович, который не перестает удивлять и развлекать гостей передачи из выпуска в выпуск.
В последнем выпуске Якубовича вогнали в краску. Медсестра Надежда Горшкова из Сергиева Посада удивила 77-летнего ведущего непристойным предложением. Стоит отметить, что удивился не только Якубович, но и зрители в зале. Женщины ахнули и прикрыли лицо руками в ожидании жаркого стриптиза. Якубович согласился принять предложение от молоденькой медсестры. Правда все самое интересное из эфира вырезали. Ролевые игры звездного ведущего с гостьей увидели только в зале.
"Я бы хотела передать музыкальный привет. И к музыкальному привету, как полагается по-русски, подарочек. Раздевайтесь!" – заявила гостья. Якубович и зрители разинули рот от удивления.
После этого в студию принесли национальный наряд, в который и облачился Леонид Якубович. Его одели в плетеный головной убор с козырьком и вышитую рубаху. Гостья исполнила свою песню, после чего программа продолжилась.