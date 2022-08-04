Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Ушла в другой мир: Утопленную в болоте предательницу Хаматову похоронили в Риге
Уже нет с нами: стало известно об уходе сына Яковлевой
Тело разрублено ножом: неузнаваемого Диброва нашли в черном мешке
Вздулся: как ушедший сын Яковлевой провел последние дни
партнеры
Четверг
4 августа
Лента новостей
16:41
"Муж уходит к другой": утопающая в слезах 61-летняя Малышева сравнила развод со смертью
15:49
"Госпитализировали": Любительница постарше Высоцкая наградила заразой 77-летнего актера
15:42
"Очень манит": сорвавшую бюстгальтер Решетову облизали вместе с сосками
15:21
Променял жену на американскую партнершу и тихо развелся: как рухнул брак Петра Чернышева
14:56
Не оставил критику без ответа: униженный Соседов побил Гордона
14:52
"Вчера звонил, шутил, а сегодня...": коллега о госпитализированном в тяжелом состоянии Филиппенко
14:44
Трагедия для всей семьи: Стало известно об уходе 60-летнего Добронравова
14:04
Зеленский пытается узурпировать власть на Украине – The Washington Post
13:55
Vesper заинтересовался складами
13:55
Вместе: Расфуфыренную Ходченкову в свадебном платье сняли с таинственным незнакомцем
13:08
"Оборзели": Медведев предупредил о желании США развязать войну на Тайване
12:59
В Новосибирске столкнулись легковой автомобиль и троллейбус
12:58
Вот и все: Осточертевшую всем Литвинову похоронили на чужбине
12:48
Кляп в рот вставили: Пугачеву разобрали по косточкам после объявления в розыск
12:15
Администрация Байдена пришла в ярость от визита Пелоси на Тайвань – Bloomberg
12:15
Начинает распускать руки: Ревнивый Пынзарь изводит всю семью
11:59
Вырос копией отца и пошел по его стопам: что известно о скрытном сыне Фадеева
11:22
Нашел помоложе: Любимый мужчина бросил надоевшую Собчак
11:15
Разлучница увела из семьи? Наглую хабалку Бузову поймали на отдыхе с женатым мужиком
11:04
Кризис в Европе: США могут лишитьса союзников из-за противостояния с Россией
10:43
Москвичей предупредили о 31-градусной жаре
10:37
Баснословные миллионы: Вылизывающая пятки Западу предательница Вайкуле наживается на россиянах
10:27
"Тончайший": Озверевший Охлобыстин угодил рыдающему Цискаридзе между ног
10:25
Квартиры-студии дорожают быстрее всего
09:55
Хорошая стратегия: почему в России вырос спрос на новостройки
09:31
Огонь! Выкатившая набухшие соски Пересильд довела народ до экстаза
09:31
Стала жертвой: Ирина Шейк подверглась массированной атаке
09:01
В Подмосковье сильно подорожали дачи
08:47
Не постеснялась: Тайно родившая Шарапова сверкнула наливной грудью перед толпой
08:46
"Это моя мечта!": Муцениеце показала роскошный загородный дом для себя и детей
06:43
Стыдоба: Ягудин потряс причиндалами прямо перед лицами обомлевших зрителей
04:31
"Шикарное тело": дважды мать Подольская разделась перед камерой
02:16
Крупнейшие застройщики России
00:05
День Марии Ягодницы: что нельзя делать 4 августа
22:07
Еще один: Дима Билан внезапно сбежал из России
21:56
Для тушения пожара на складе Ozon привлекли вертолеты
21:36
В Оренбурге зарезали приехавшего на вызов врача
20:48
В ЯНАО 3 человека умерли из-за отравления технической жидкостью
20:34
"Имейте уважение!": расслабившуюся молодую жену Петросяна застали врасплох
19:04
"Самый сумасшедший подарок": ради мужа-изменщика Самойлова раскошелилась на 30 миллионов
18:50
В ожидании развода: забеременевшая на старости лет Кудрявцева оказалась на грани
18:12
Многомиллионные гонорары: ободравший народ как липку Галкин жирует за бугром
17:54
В Петербурге загорелась грузовая машина
17:44
С Королевой все кончено: раскрыта любовная связь Тарзана и развратной пенсионерки
17:14
Россиянам рассказали о самых необычных болезнях
16:30
Потеряла 4-летнего сына и скрывает отца младшего ребенка: как живет известная актриса Павловец
16:24
"Слишком опасен стал": затяжная болезнь Байдена может быть неслучайной
15:42
"Раздевайся!": извращенец Панин после секс-скандала с собакой пристал к мужику
14:49
Охамела от рака! Двуличная предательница Вайкуле вонзила нож в спину Крутого
14:48
"Тело как у трансвестита": всплыла эротическая съемка Собчак 18+
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Уехала в Италию, сменила фамилию и нашла себе иностранца: как живет единственная дочь Удовиченко
Новый удар: вытуренной из страны Кабаевой дали от ворот поворот
Нырнувшая к Петросяну в койку Брухунова кричит о нехватке секса
"Здорово выглядит": возвращение Брежневой с женихом вместо Меладзе обсуждают в Сети
Охамела от рака! Двуличная предательница Вайкуле вонзила нож в спину Крутого
"Помешалась от жадности": возмущенная Кравец сочла наглостью алчность 70-летней Аллегровой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Променял жену на американскую партнершу и тихо развелся: как рухнул брак Петра Чернышева

Променял жену на американскую партнершу и тихо развелся: как рухнул брак Петра Чернышева

Уже почти 15 лет Петр Чернышев счастлив в браке с Анастасией Заворотнюк. Однако не все знают, что звезда "Моей прекрасной няни" – не первая жена фигуриста.
прочитано 1358 раз

Последние годы имя Петра Чернышева неразрывно связано с Анастасией Заворотнюк. В браке с актрисой фигурист обрел тихое семейное счастье, впервые стал отцом и проявил себя как порядочный мужчина. Впрочем, построить крепкий брак Петру удалось не с первой попытки. До встречи с Заворотнюк спортсмен уже успел поставить штамп в паспорте. Однако союз рухнул спустя 7 лет.

ПО ТЕМЕ

Она подарила ему дочь, а он работает на износ ради ее лечения: история любви Заворотнюк и Чернышева

Народ бьет тревогу! Куда пропал муж онкобольной Заворотнюк после слухов о романе на стороне

 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Первой избранницей Петра Чернышева стала фигуристка Наталья Анненко. К моменту знакомства с будущим мужем Анненко успела добиться успеха в карьере и прославиться как спортсменка. Возлюбленная оказалась старше Петра на 7 лет, но разница в возрасте не стала для них преградой. В 1988 году спортсмены узаконили свои отношения.

В 90-х Наталья получила приглашение работать в Америке и не раздумывая согласилась. Чернышев поехал попытать счастья в Штатах вслед за супругой. Творческая и амбициозная пара жила в гармонии, строя свои отношения на доверии, взаимном уважении и общих интересах. Тем не менее союз просуществовал всего семь лет.

В 1996 году фигурист начал кататься с американкой Наоми Ланг. Петр влюбился в новую партнершу и не смог противостоять своим чувствам. Впрочем, разногласия в семье назревали еще до появления Ланг. Анненко мечтала стать матерью, а Чернышев активно строил карьеру и был не готов к пополнению. В итоге супруги приняли решение расстаться.

Развод проходил тихо и обошелся без скандалов. Экс-супругам удалось сохранить приятельские отношения. Чернышев оставил бывшей избраннице все имущество, а та, в свою очередь, никогда не отзывалась о нем плохо. Наталья признавалась, что в семейной жизни спортсмен проявлял себя как идеальный супруг.

Отношения с Ланг, на которую Чернышев променял жену, продлились несколько лет. В паре с яркой спортсменкой Петр добился серьезных успехов в карьере, но к свадьбе этот союз так и не привел. Детей у влюбленных не появилось. Вскоре после расставания с партнершей фигурист обрел счастье с Анастасией Заворотнюк. Личная жизнь Анненко тоже не стояла на месте.

Расставшись с Петром, Наталья встретила настоящую любовь в лице американца. Фигуристка подарила супругу двоих детей и отодвинула на второй план спортивную карьеру. Сейчас, в свои 58 лет, Анненко живет с США вместе с семьей и тренирует перспективных фигуристов.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 августа 2022, 15:21 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

47-летняя Заворотнюк спрятала живот за пышной юбкой

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Огонь! Выкатившая набухшие соски Пересильд довела народ до экстаза

Горячее фото
Шоу-бизнес

Разлучница увела из семьи? Наглую хабалку Бузову поймали на отдыхе с женатым мужиком

Певица сияет
Шоу-бизнес

Не постеснялась: Тайно родившая Шарапова сверкнула наливной грудью перед толпой

Поклонники в восторге
Шоу-бизнес

Кляп в рот вставили: Пугачеву разобрали по косточкам после объявления в розыск

Певица не заговорит

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022 года

Здоровье

В Москве выявили первые случаи заражения новым штаммом ковида
Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти
В России растет доля более заразных вариантов "омикрона". Ждать ли новых ограничений?
Москвичей призвали снова носить маски в помещении

Спорт

"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением

Регионы

Для тушения пожара на складе Ozon привлекли вертолеты
В Оренбурге зарезали приехавшего на вызов врача
В ЯНАО 3 человека умерли из-за отравления технической жидкостью
В Петербурге загорелась грузовая машина
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+