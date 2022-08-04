Променял жену на американскую партнершу и тихо развелся: как рухнул брак Петра Чернышева

Уже почти 15 лет Петр Чернышев счастлив в браке с Анастасией Заворотнюк. Однако не все знают, что звезда "Моей прекрасной няни" – не первая жена фигуриста.

Последние годы имя Петра Чернышева неразрывно связано с Анастасией Заворотнюк. В браке с актрисой фигурист обрел тихое семейное счастье, впервые стал отцом и проявил себя как порядочный мужчина. Впрочем, построить крепкий брак Петру удалось не с первой попытки. До встречи с Заворотнюк спортсмен уже успел поставить штамп в паспорте. Однако союз рухнул спустя 7 лет.

Первой избранницей Петра Чернышева стала фигуристка Наталья Анненко. К моменту знакомства с будущим мужем Анненко успела добиться успеха в карьере и прославиться как спортсменка. Возлюбленная оказалась старше Петра на 7 лет, но разница в возрасте не стала для них преградой. В 1988 году спортсмены узаконили свои отношения.

В 90-х Наталья получила приглашение работать в Америке и не раздумывая согласилась. Чернышев поехал попытать счастья в Штатах вслед за супругой. Творческая и амбициозная пара жила в гармонии, строя свои отношения на доверии, взаимном уважении и общих интересах. Тем не менее союз просуществовал всего семь лет.

В 1996 году фигурист начал кататься с американкой Наоми Ланг. Петр влюбился в новую партнершу и не смог противостоять своим чувствам. Впрочем, разногласия в семье назревали еще до появления Ланг. Анненко мечтала стать матерью, а Чернышев активно строил карьеру и был не готов к пополнению. В итоге супруги приняли решение расстаться.

Развод проходил тихо и обошелся без скандалов. Экс-супругам удалось сохранить приятельские отношения. Чернышев оставил бывшей избраннице все имущество, а та, в свою очередь, никогда не отзывалась о нем плохо. Наталья признавалась, что в семейной жизни спортсмен проявлял себя как идеальный супруг.

Отношения с Ланг, на которую Чернышев променял жену, продлились несколько лет. В паре с яркой спортсменкой Петр добился серьезных успехов в карьере, но к свадьбе этот союз так и не привел. Детей у влюбленных не появилось. Вскоре после расставания с партнершей фигурист обрел счастье с Анастасией Заворотнюк. Личная жизнь Анненко тоже не стояла на месте.

Расставшись с Петром, Наталья встретила настоящую любовь в лице американца. Фигуристка подарила супругу двоих детей и отодвинула на второй план спортивную карьеру. Сейчас, в свои 58 лет, Анненко живет с США вместе с семьей и тренирует перспективных фигуристов.