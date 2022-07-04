Бросил мать Порошиной ради молоденькой, сбил человека: громкие выходки Дмитрия Назарова

4 июля звезде "Кухни" Дмитрию Назарову исполняется 65 лет. Сериальный герой Назарова – человек бесцеремонный, да и сам актер, судя по всему, не лезет за словом в карман. Артист не раз удивлял поклонников громкими выходками и оказывался в эпицентре скандалов.

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