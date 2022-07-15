И поделом! Обливший помоями россиян наглец Дорн получил под дых от русского парня

После начала спецоперации на Украине певец запретил россиянам слушать свою музыку и буквально облил наших граждан помоями своими нелестными высказываниями. Музыкальное издательство Ивана Дорна на неопределенный срок приостановило работу со всеми российскими артистами и брендами. Так или иначе пострадал и русский ученик Дорна – музыкант АЛМО.
Дорн был наставником АЛМО в шоу "Голоса большой страны". В рамках проекта они вместе спели песню "Калейдоскоп". После победы АЛМО в шоу Дорн предложил ученику сотрудничество. Музыканты планировали вместе выпустить релиз песни, успевшей полюбиться слушателям.
После событий на Украине Дорн полностью разорвал связи с Россией и не стал участвовать в фите с АЛМО. Однако талантливый русский парень не растерялся и выпустил трек самостоятельно, в результате чего наглец Дорн буквально получил под дых. И поделом, как говорится. В сольном исполнении АЛМО трек звучит отлично. "Калейдоскоп" уже доступен на всех музыкальных площадках.
Оригинальный совместный трек Дорна и АЛМО теперь можно услышать только в записи шоу “Голоса Большой страны” и в аудиозаписях в соцсети "ВКонтакте". Ранее он выходил на сриминговых площадках, но сразу после начала спецоперации был удален.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как изворотливого украинца Ивана Дорна вывели на чистую воду.