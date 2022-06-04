"У нас родились дети": Дочь Кончаловского показала своих малышей

Дочь Егора Кончаловского поделилась с поклонниками радостной новостью. Мария стала счастливой матерью, о чем сообщила в своем канале в Telegram. "У нас родились дети-внуки", – написала девушка, выложив трогательный снимок.
Как оказалось, матерью дочка известного продюсера стала лишь фигурально. Родила не она, а ее кошка. Мария опубликовала фотографию, на которой новоиспеченная мамаша лежит, а рядом примостились малыши. Кстати, кошка стала многодетной матерью. Так, она родила целых четырех котят. Поклонники с радостью восприняли новость о пополнении в семействе Кончаловских. "Добрый день! Поздравляю, чудесные внучата", "Близнецы", "Прелесть какие", – написали пользователи сети.
Кстати, вполне возможно, что сама Мария вскоре порадует поклонников известием о своей беременности. Дело в том, что девушка не так давно вышла замуж, так что вскоре они с супругом могут начать думать о продолжении рода.
Напомним, Мария – дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной. Девушка решила пойти по стопам родителей и заниматься творчеством. Так, она поступила в художественный ВУЗ и даже начала работать моделью.