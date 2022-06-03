"Прежде всего дает роли себе": пронырливого Хабенского сдали с потрохами

Режиссер Всеволод Шиловский считает, что у Константина Хабенского не получится быть хорошим худруком.

Режиссер и педагог Всеволод Шиловский дал расширенное интервью, в котором рассказал о театре, взаимоотношениях между актерами и ситуации в современной культуре.

Народный артист России сейчас готовится к открытию своего театра в центре Москвы. Идея создать свой театр родилась не сразу. В свое время Шиловский занимался педагогикой, и учеников у него накопилась уйма. Режиссер признался, что театр создает именно для своих учеников.

"Для артистов сегодня нет работы. Съемки в сериалах для ТВ и онлайн-платформ серьезной работой не считаю. Сергей Собянин поддержал мою идею, понял, что в свои 83 года я делаю это не для себя, и уже этой осенью театр откроется", – рассказал Шиловский.



На вопрос, будет ли его внучка Аглая играть в театре, режиссер ответил отрицательно. По его словам, она пока не доросла до такого уровня, да и ученицей его не является. Шиловский с грустью отметил то, что Аглая считает себя звездой, а это для актера непростительно.

В интервью зашла речь и о новом худруке МХАТа Константине Хабенском. Шиловский заявил, что он хороший артист, но быть хорошим худруком у него вряд ли получится.

"Руководитель театра обязан думать обо всем коллективе, ставить интересы коллектива выше своих, создавать спектакли, а Хабенский, судя по его действиям, прежде всего дает роли себе и своим друзьям", – выпалил Шиловский.