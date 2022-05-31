Измученный проблемами облысевший Хабенский публично взвыл: Это трудно

Именитый актер, кажется, никогда не отдыхает. На его счету более сотни ролей, более того, помимо съемок он руководит МХТ имени А. П. Чехова. В свое время к заботам Константина Хабенского прибавился и созданный им благотворительный фонд.
Да, работы у прославленного артиста много. Наверное, неудивительно, что он продолжает стремительно лысеть, ведь любое дело сопровождается стрессами. На днях актер появился на сцене суперфинала "Лидеров России" с идеально гладкой макушкой. Но куда важнее был не его внешний, а то, что он сказал. Звезде задавали самые разные вопросы, один из которых коснулся его повседневных ритуалов, которые позволяют ему восполнять творческую энергию.
Этим вопросом, кажется, звезду театра и кино ударили по больному. Константин Хабенский внезапно разразился пламенной речью, в которой буквально взвыл о том, что ему хочется жизни нормального человека. Измученный вечными проблемами, делами и заботами он, как оказалось, мечтает расслабиться, лежа на диване или смотря в окно, при этом ничего не делая. Пропустить репетицию или тренинг, выспаться утром... В общем, желания у актера вполне обычные. Правда, исполнить их положение не позволяет.
Чтобы не унывать и ни в коем случае не останавливать развитие своих проектов, артист нашел выход.
"Я научился превращать практически каждое дело, с которым сталкиваюсь, в радость. Пускай это трудно дающаяся радость, но в конце концов это радость", – признался Константин Хабенский.