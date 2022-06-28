"Безмятежная энергия": разочарованная Заворотнюк оказалась фанаткой нетрадиционных утех

Дочь Анастасии Заворотнюк отправилась на Байкал, чтобы получтить помощь у бурятского шамана.

Известная отечественная актриса Анастасия Заворотнюк вот уже несколько лет страдает от онкологического заболевания. Борьба с раком дается Заслуженной артистке России с трудом – за нее активно переживают поклонники и коллеги по шоу-бизнесу. Однако и у дочери звезды "Моей прекрасной няни" есть проблемы со здоровьем.

Анна Заворотнюк недавно поведала подписчикам о своем новом приключении. Оказалось, что молодая актриса является фанаткой нетрадиционных утех. Она подчеркнула в социальных сетях, что не хочет обращаться к традиционной медицине.

Отказавшись от помощи врачей в какой-нибудь московской или европейской клинике, наследница Анастасии Заворотнюк рванула на Байкал. Там она нашла утешение у бурятского шамана. Анна Заворотнюк поделилась с поклонниками своими впечатлениями от общения с целителем.

26-летняя актриса подчеркнула, что встреча с шаманом прошла на острове Ольхон. По ее словам, свидание с адептом нетрадиционной медицины проходило в особой атмосфере. Девушка отметила приятный опыт общения с колдуном, а его самого назвала умиротворенным и рассудительным человеком.

Кроме того, дочь Анастасии Заворотнюк обратила внимание, что глаза бурятского целителя были наполнены "безмятежной энергией" озера Байкал. Шаман, по ее словам, провел магический сеанс, а также дал актрисе один совет. Однако эту тайну Анна Заворотнюк не стала раскрывать.