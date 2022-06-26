Путь от красотки до Бабы-яги: как изменилась Джулия Робертс за 32 года

Время течет с бешеной скоростью, а молодость безвозвратно уходит. Голливудская дива Джулия Робертс стала совсем другим человеком.

Три десятка лет назад Джулия Робертс получила премию "Золотой глобус", номинацию на "Оскар" и вошла в список самых популярных звезд Голливуда. Из малоизвестной актрисы среднего сорта она взлетела до небывалых вершин, когда на экраны в 1990 году вышел фильм "Красотка".

Кокетливый взгляд и пленительная улыбка помогли артистке завоевать сердца миллионов. Благодаря природной харизме и женственности, новоявленную звезду боготворили и признавали секс-символом.

Мужчины мечтали о ней, а женщины пытались подражать. В то время Джулия Робертс была совсем молодой. Перед 22-летней знаменитостью открылись двери в мир большого кино, и она прошла свой нелегкий путь с гордо поднятой головой.

После "Красотки" актриса снялась во множестве удачных картин, но прежнее амплуа закрепилось за ней бесповоротно. Юная особа с горящими глазами в пенной ванне — такой ее и запомнили на долгие годы.

Сегодня Джулия Робертс выглядит совершенно иначе. В личном блоге звезды есть честные фотографии без фильтров и ретуши. Болезненную худобу, впалые обвисшие щеки и сморщенную кожу на них заметно невооруженным глазом. По-прежнему знаменитость старается выглядеть свежей и подтянутой. Только выходит это не так натурально.

В мае 2022 года звезда появилась на красной дорожке в Каннах при полном параде. 54-летняя Джулия Робертс сверкала натянутой улыбкой, пока вокруг глаз скапливалась паутинка мимических морщин. Папарацци выбирали лучший ракурс, а тонны косметики должны были скрыть очевидные недостатки, однако чуда не случилось.

Путь от пресловутой красотки до условной Бабы-яги так или иначе выпадает на женскую судьбу. Старение — естественный процесс, которого не стоит бояться. Одним везет больше, другим меньше. Конечно, артистке еще далеко до сказочной ведьмы, но аккуратный тоненький нос уже приобрел крючковатую форму.

Чего уж Джулия Робертс точно не растреряла, так это внутренней красоты. Звезда излучает нежность, мягкость, оптимизм. 54-летняя женщина светится изнутри, как бы ни было тяжело. А ведь это гораздо важнее, чем отражение в зеркале.