"Отделение реаниматологии": На концерте МакSим собрался штаб врачей после перенесенной комы

Певица МакSим поблагодарила всех тех, кто боролся за ее жизнь.

Долгое время певица МакSим боролась с короновирусом, из-за которого даже впала в кому. К счастью, артистке удалось побороть страшный недуг, а накануне она даже дала сольный концерт, который посвятила всем тем, кто боролся за ее жизнь. Кстати, свое выступление звезда так и назвала "Спасибо".

Концерт Марины Максимовой прошел в Зеленом театре на ВДНХ. Посетили его целый штаб врачей, а также и медицинский персонал пятьдесят второй больницы, где лежала звезда. Некоторые поклонники переживали, что артистка не осилит целое выступление, ведь многие думают, что она еще не восстановилась полностью. Однако женщина успокоила фанатов: "Здесь целое отделение реаниматологии".

Стоит отметить, что МакSим справилась с задачей и пела для публики вживую. Однако, по мнению некоторых зрителей, голос ее все же не восстановился до конца. Звезда исполнила свои главные хины. Например, песни "Мой рай" и "Нежность".

Также она заявила, что будет продолжать работать и радовать фанатов выступлениями. Так, уже в этом году состоится ее гастрольный тур. В столице Марина Максимова выступит 4 ноября.