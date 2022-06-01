Нагулял его на стороне и скрывал 38 лет: как живет внебрачный сын звезды "Хождения по мукам" Ножкина

Наследник артиста стал плодом его тайного романа с коллегой. Михаил унаследовал от отца творческую жилку, вырос очень разносторонним и нашел себя в любимом деле.

Долгие годы считалось, что звезде фильма "Хождение по мукам" Михаилу Ножкину не посчастливилось стать отцом. Актер 45 лет прожил с единственной женой, воспитал ее сына от первого брака, но любимая женщина так и не подарила ему детей. Впрочем, один наследник у артиста все-таки появился. Только вот известно о нем стало только спустя 38 лет.

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Со своей единственной женой, Ларисой Голубиной, Михаил Ножкин познакомился уже в 22 года. Она была на 16 лет старше и растила сына от первого брака, но это не стало преградой для их чувств. В 1959 году влюбленные поженились и начали планировать пополнение. Однако их мечтам об общих детях не суждено было сбыться.

Когда Голубина забеременела, врачи категорически запретили ей рожать. В итоге супруги оставили надежды на пополнение и вместе воспитали Дмитрия – сына Ларисы, который тоже стал актером. 45 лет Ножкин был рядом с любимой женой, во всем ее поддерживал и оставался рядом до последнего мгновения. Однако Голубина, как оказалось, не была его единственной.

Несколько лет назад стало известно, что в свое время актер нагулял ребенка на стороне. С актрисой Валентиной Колосовой, впоследствии подарившей ему сына, артист познакомился на съемках фильма "Хождение по мукам" в 1974 году. Свои отношения, как и рождение сына в 1981 году, коллеги по цеху решили не афишировать. Правда вскрылась только спустя 38 лет, когда Михаил Колосов решил заявить о себе.

По словам Колосова, знаменитый отец всегда поддерживал с ним общение и оказывал им с матерью финансовую поддержку. Раньше родственники встречались в метро, а после того, как супруги актера не стало, он стал приглашать сына к себе домой. И пусть Михаил обращается к известному артисту только по имени-отчеству, стесняясь называть его отцом, творческую жилку он, судя по всему, унаследовал именно от него.

Сейчас наследнику знаменитого актера 40 лет. В детстве Михаил часто ездил на съемки вместе с мамой и играл в КВН, а после школы решил пойти по стопам родителей. Впрочем, актерской профессией мужчина не ограничился. В свое время Колосов руководил модельным агентством и придумывал проекты виртуальных путешествий, а теперь сам сочиняет и поет песни. К тому же, сыну артиста повезло в любви – со своей будущей женой он познакомился еще в первом классе.

Как и прославленный отец, Михаил может похвастаться непростым характером. Родственникам не всегда удавалось найти общий язык и сойтись во мнениях, а в 2019 году они и вовсе серьезно поссорились. Остается только надеяться, что отец и сын смогли отпустить все обиды.