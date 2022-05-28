На кого изможденный Депп променял любительницу фекальных сюрпризов Херд

Несмотря на то что пара была жената всего чуть больше года, нервов они потрепали друг другу до конца жизни. Из-за скандальных обвинений со стороны экс-супружницы звезда "Пиратов карибского моря" потерял многомиллионные контракты, режиссеры отказываются с ним работать, а женщины не хотят ничего слышать ни про какого Джонни Деппа.
Актриса, известная по фильму "Ромовый дневник" (где они с актером и познакомились), в суде заявила, что бывший муж над ней издевался, бил ее, а также морально насиловал все время их отношений. Помимо этого, мужчина постоянно злоупотреблял алкогольными напитками и запрещенными веществами.
Впрочем, за самой Эмбер Херд тоже есть "грешки". Джонни Депп заявил, что однажды любимая оставила ему в постели сомнительный сюрприз, а именно кучу собственных фекалий.
На одном из последних заседаний адвокат Эмбер Херд заявил, что Джонни Депп изменял ей во время супружества. В доказательство он предоставил переписку актера со своим агентом, в которой тот рассказывал про "возвышенную маленькую русскую". Якобы после встречи с ней актер понял, что потратил слишком много сил на "пятидесятицентовую стриптизершу" Херд.
Это может быть правдой, так как в 2019-м ходили слухи, что у голливудского актера роман с российской танцовщицей. Девушку звали Полина Глен.