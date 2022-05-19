"Интимная манера": фанаты обсуждают новый роман Джонни Деппа

Одной из главных точек притяжения американских обозревателей сферы шоу-бизнеса сегодня является бракоразводный процесс между всемирно известным актером и кинопродюсером Джонни Деппом и его звездной супругой Эмбер Херд. Пока пресса обсуждает тонкости семейной жизни и громкие скандалы с участием именитой парочки, фанаты артиста ищут ему новую вторую половинку.
Поклонники творчества звезды "Пиратов Карибского моря" активно обсуждают его роман с адвокатом Камиллой Васкес. Она представляет интересы актера в ходе судебного процесса. Впрочем, народу кажется, что отношения между юристом и ее клиентом далеки от деловых.
Сегодня в социальных сетях даже функционируют паблики, где фанаты киноактера всерьез обсуждают его отношения с адвокатом и даже публикуют любовные картинки. На подобные мысли их подталкиевает поведение самих героем романа.
Джонни Депп не стесняется на публике переходить личные границы Камиллы Васкес. Об этом сообщают американские обозреватели светской хроники.
"Джонни и Камилла выглядят вполне комфортно рядом друг с другом... до такой степени, что кажется, что они постоянно соприкасаются в несколько интимной манере", – пишет TMZ.
Впрочем, если верить изданию, сославшемуся на информацию от своего секретного источника, отношения юриста и актера на самом деле не выходят за рамки деловых. Журналисты уверены, что фанатские слухи весьма преувеличены.