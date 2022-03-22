Ургант прервал молчание после слухов об увольнении: Очень жду

За последние недели в сетке вещания ряда телеканалов произошли
серьезные изменения. Многие программы исчезли из эфира. Это коснулось и шоу "Вечерний Ургант".
А недавно стали поговаривать, что Ивана Урганта на экране заменит комик Гарик Мартиросян. Ведущий решил расставить все точки над "i". Он однозначно отреагировал на домыслы.
"Не верьте слухам! Я тоже, поверьте, очень жду новых выпусков", — заявил Иван Ургант. Шоумен в настоящее время находится в Израиле. Когда он уехал из России, тут же стали сплетничать о его эмиграции. Однако ведущий подчеркивал, что отправился в заранее запланированный отпуск, и в будущем намерен вернуться на Родину.
Как писали "Дни.ру", Гарик Мартиросян относится к происходящему с присущим ему чувством юмора. Недавно он сказал, что назовет новую передачу "Круглосуточный Мартиросян".
Отметим, что в ближайшем будущем развлекательные программы должны вернуться в эфиры телеканалов. Так, ранее Александр Васильев говорил, что вскоре начнутся съемки новых выпусков "Модного приговора".