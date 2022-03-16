"Женское тело завораживает": дочь после забот об онкобольной Заворотнюк развлекается стриптизом

Уже два с половиной года продолжается борьба за жизнь Анастасии Заворотнюк. Специально для звезды питерские онкологи разработали отечественную вакцину, помогающую продлить жизнь при последней стадией рака В итоге Заворотнюк даже вступила в фазу улучшения и ремиссии. А ее родные написали в соцсетях пост с благодарностью лечащим врачам, заявив, что они подарили ей "вторую жизнь".
Вероятно, улучшения состояния онкобольной матери и позволили ей старшей дочери Анне Заворотнюк немного отвлечься от забот и пойти на стриптиз. Отправилась же она в знаменитое столичное кабаре Crave.
"Очень советую сходить, похоже на парижский "Мулен Руж", эстетика женского тела завораживает", – написала дочь Анастасии Заворотнюк на своей странице в "Инстаграм"*.
Билеты на это пикантное шоу стоят от 26 до 50 тысяч рублей. "В моноспектакле главная героиня приоткрывает для зрителей дверь в иной мир, где женщины могут быть абсолютно откровенны. Постановка искренна и обнажена в своем действии. Это откровение, исповедь о вопросах неравенства, сексуальности и роли женщин в современном обществе", – гласит анонс на сайте увеселительного заведения.
*в соответствии с решением Роскомнадзора данный ресурс включен в реестр запрещенных сайтов.