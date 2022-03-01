Мокрая Бритни Спирс вывалила голую грудь на всеобщее обозрение

Бритни Спирс продолжает удивлять фанатов, публикую откровенные кадры.

Бритни Спирс во всю наслаждается свободой – недавно певица выиграла суд и теперь не обязана находиться под опекой своего отца. Теперь она может сама распоряжаться жизнью, что, по всей видимости, демонстрирует, публикую экстравагантные фото и видео в своем "Инстаграм".

Накануне артистка отправилась со своим возлюбленным в романтическое путешествие на Мальдивы. На райском острове пара собиралась отпраздновать день рождения Сэма Асгари. Звезда во всю делится с поклонниками фотографиями с отдыха. Причем некоторые повергают в шок пользователей сети. Так, Бритни опубликовала весьма провокационные снимки. На них она предстала абсолютно обнаженная. Улыбающаяся во все тридцать два зуба певица лежит на песке наполовину в воде, вывалив на всеобщее обозрение сочную грудь. Конечно, совсем уж интимные места она прикрыла с помощью фото редактора, но, несмотря на это, поклонники в полной мере смогли оценить фигуру артистки.

Многие поклонники посчитали, что выкладывать такие кадры в микроблог – это уже чересчур. "Бритни, все ок?", "Мне кажется, это уже слишком", "Почему???", "Что происходит?", "Бритни, ты не должна этого делать", "Бритни, помни, что твои дети сидят в социальных сетях", "Остановись", – написали шокированные поклонники.