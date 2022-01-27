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Шоу-бизнес
"Люди не знают этого": Попавшая в рабство Спирс прошла через пытки

"Люди не знают этого": Попавшая в рабство Спирс прошла через пытки

Для Бритни Спирс закончились 13 лет опеки. Теперь она с ужасом вспоминает прошлое.
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В 2021 году суд освободил Бритни Спирс от тотального контроля отца. До этого родитель долгие годы заставлял ее жить по своим законам. Звезда фактически попала в рабство: была признана недееспособной, но при таком серьезном диагнозе была вынуждена изнурительно работать. Впрочем, заработанные на концертах деньги ей не доставались — все шло в карман опекуну.

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Певица так много натерпелась за 13 лет ограничений, что пока не может простить обиды своему родственнику. Теперь она разоблачает его жестокие издевательства. В инстаграм-аккаунте артистка делится воспоминаниями, которые оставили болезненный след.

В свежей публикации Бритни Спирс сообщила, через какие пытки ей пришлось пройти из-за контроля отца. Мужчина заставлял взрослую дочь надевать перед выступлениями колготки, а поверх еще и вторые впридачу. Звезде было тяжело двигаться перед публикой, она сильно из-за этого потела и чувствовала дискомфорт.

"Люди не знают этого, но когда я жила в Лас-Вегасе, мне никогда не разрешали ходить в спа. Они не хотели, чтобы я пила кофе или чай", — пожаловалась голливудская дива.

Также Бритни Спирс заявила, что ей не давали нормально общаться с друзьями, хотя она была в зрелом возрасте и могла иметь личную жизнь. Девушку лишили простых радостей, и ей потребовалось много времени, чтобы отстоять свои права и вырваться на свободу.

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Фото: ImagePressAgency / face to face / www.globallookpress.com
Автор: 27 января 2022, 02:36 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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